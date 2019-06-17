Объявлены цены на новую Mazda 3

Компания Mazda объявила цены на хэтчбека Mazda 3 нового поколения, который поступит в продажу в июле. Новинка предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 490 тыс. рублей до 1 млн 753 тыс. рублей. Седан Mazda 3 нового поколения должны появиться в продаже осенью этого года.

Как сообщает портал Wroom.ru, новая Mazda 3 будет оснащаться бензиновыми двигателями серии Skyactiv-G объемом 1,5 л (120 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). На автомобили в базовой комплектации с мотором 1.5 устанавливается 6-ступенчатую механическая коробка передач, а для остальных версий положен только 6-диапозонный «автомат».

В базовой версии Drive (от 1 млн 490 тыс. руб.) хэтчбек Mazda 3 оснащается семью подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой, проекционным дисплеем, датчиками света и дождя, светодиодными фарами.

В средней комплектации Active (от 1 млн 590 тыс. руб. с мотором 1,5 л и АКП, от 1 млн 678 тыс. руб. – с двигателем 2,0 л и АКП) появляются двухзонный климат-контролем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, кожаная оплетка руля и легкосплавные диски.

Самая дорогая «тройка» в исполнении Supreme (от 1 млн 753 тыс. руб.) дополнена электрорегулировками передних сидений, системой бесключевого доступа, подогревом руля и нижней части лобового стекла, парктроником и камерой заднего вида. Кроме того, для топовой версии доступен новой Mazda 3 доступен пакет электронных ассистентов (система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и др.), но заказать его можно только в комбинации с мотором 1.5 (от 1 млн 809 тысяч руб.).

Стоит отметить, что впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda, на новой «трешке» представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущегоавтомобиля и скорости сближения с ним.

По оценкам Mazda Motor Rus, самой востребованной будет комплектация Active. На долю новой комплектации Supreme придется более четверти продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 11155 автомобилей, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5.

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