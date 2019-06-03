Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Российские дилеры Citroen начали прием заказов на флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross, который предлагается в трех комплектациях: Live, Feel и Shine. Автомобиль может быть оснащен бензиновым двигателем 1.6 THP мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач либо дизельным двигателем 2.0 HDi180 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба французской марки.

Начиная с базовой комплектации Live (от 1 млн 875 тыс. руб. с двигателем 1.6 THP150 и 2 млн 115 тыс. руб. с двигателем 2.0 HDi180), Citroen C5 Aircross комплектуется новой подвеской Progressive Hydraulic Cushions, 6 подушками безопасности, защитой картера двигателя, а также широким набором систем активной безопасности, такими как помощь при экстренном торможении, системой контроля давления в шинах, системой помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist. В комплектации Live уже доступны цифровая комбинация приборов на основе цветного 12,3-дюймового дисплея, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией Bluetooth, USB, с 6 динамиками, задние датчики парковки, светодиодные ходовые огни, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, подогрев нижней части лобового стекла, круиз-контроль.

В комплектации Feel (от 1 млн 965 тыс. руб. с двигателем 1.6 THP150 и 2 млн 205 тыс. руб. с двигателем 2.0 HDi180) автомобиль дополнен фирменной системой помощи езды по пересеченной местности Grip Control с пятью режимами работы. В этом исполнении Citroen C5 Aircross дополнительно оснащается двухзонным климат-контролем, передними датчиками парковки, самозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, светодиодной амбиентной подсветкой салона, функцией MirrorScreen с поддержкой протоколов Apple Carplay, Mirrorlink, Android Auto, передними сиденьями Citroen Advanced Comfort с инновационной структурой, рейлингами на крыше, легкосплавными дисками размером 18 дюймов.

Топовая комплектация Shine (от 2 млн 125 тыс. руб. с двигателем 1.6 THP150 и 2 млн 365 тыс. руб. с двигателем 2.0 HDi180) отличается полностью светодиодной головной оптикой Full LED, инновационным комплексом систем активной безопасности Safety, куда входит система контроля за соблюдением дорожной разметки, система распознавания дорожных знаков, система распознавания препятствий на дороге, система экстренного торможения, система мониторина слепых зон. Кроме того, Citroen C5 Aircross в комплектации Shine оснащается электроприводом двери багажного отделения с функцией открытия по взмаху ноги под бампером, камерой заднего вида Top Rear Vision, системой бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, беспроводной зарядкой для смартфонов. Для Citroen C5 Aircross с дизельным двигателем 2.0 HDi180 в качестве опции доступен программируемый дополнительный обогреватель Webasto. Позже эта опция будет доступна и для Citroen C5 Aircross с двигателем 1.6 THP. \

Citroen C5 Aircross предлагает 30 цветовых комбинаций экстерьера: 7 цветов кузова, 2 цвета крыши, 4 варианта отделки интерьера, 3 специальных пакета Сolor Packs, включающие в себя цветные декоративные вставки в переднем бампере, оригинальных боковых накладках Airbump и контрастную окраску рейлингов на крыше. Автомобиль получил просторный салон, три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок, и объем багажного отделения 720 л в пятиместной конфигурации.