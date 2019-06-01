Cadillac привез в Россию спецсерию внедорожника Escalade

Российские дилеры Cadillac начали продажи флагманского внедорожника Cadillac Escalade в специальной лимитированной серии – Sport Edition. Стоимость новинки составляет от 5 млн 800 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба Cadillac.

В пакет опций Sport Edition входит новое оформление в черном цвете решетки радиатора, окантовки нижнего блока фар, боковых дверных молдингов, накладки на двери багажника и окантовки боковых окон. Серия Sport Edition также включает в себя специальные черные колесные диски 22-го радиуса нового дизайна.

Cadillac Escalade Sport Edition исполнен в трех цветах: «стальной металлик», «черный» и «красный металлик». Пакет доступен для автомобилей 2019 модельного года в комплектации Luxury, Premium и Platinum, со стандартным и удлиненным типом кузова.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализрвали 282 автомобиля (-8%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade. Почти две трети продаж Cadillac в России – модели люксовых внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.