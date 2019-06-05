Suzuki объявила цены на спецсерию кроссовера SX4

Компания Suzuki объявила цены на специальную серию кроссовера SX4 Tabi powered by Pioneer, который уже доступен у российских дилеров. Цены на новинку начинаются от 1 млн 615 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Suzuki.

Спецсерия SX4 Tabi создана в коллаборации с японской компанией Pioneer – одним из мировых лидеров по производству аудио и видео электроники. Кроссовер Suzuki SX4 Tabi произведен в количестве 50 экземпляров: 25 автомобилей с двигателем объемом 1,6 л с передним приводом и 25 автомобилей с турбомотором 1,4 л с полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.

Как отмечается, SX4 Tabi создан с акцентом на путешествия за рулем, это подчеркивает иероглиф Tabi («путешествие» в переводе с японского языка). Соответствующий символ является логотипом особой серии и нанесен на отдельные части кузова и салона автомобиля.

Кроссовер специальной серии доступен в цвете серебристый металлик. Экстерьер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer отличается от традиционного SX4 наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецсерии. Также автомобиль получил защиту картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитную сетку радиатора.

Интерьер кроссовера подчеркивает уникальность спецсерии благодаря логотипу Tabi на приборной панели и фирменным ворсовым коврам в салоне и в багажнике. Особая отличительная черта SX4 Tabi – это акустическая система серии А от Pioneer. Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях – коаксиальная. Как отмечается, динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам. Кроме того, Suzuki SX4 Tabi получил ряд аксессуаров для путешествий: фирменная спортивная сумка, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи кроссовера Suzuki SX4 в нашей стране составили 377 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В целом российские дилеры Suzuki в январе-апреле реализовали 1746 автомобилей – на 27% больше, чем годом ранее. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин). Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения осенью нынешнего года. А в феврале на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Также компания планирует представить в России целый ряд специальных версий уже имеющихся на рынке автомобилей Suzuki.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".