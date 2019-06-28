В России стартуют продажи Lamborghini Huracan Evo

Российские дилеры Lamborghini начали прием заказов на новую модель Lamborghini Huracan Evo – суперкар нового поколения с двигателем V10, разработанный на основе динамических характеристик модели Huracan Performante, интеграции системы управления и аэродинамических решений следующего поколения. Первые «живые» автомобили будут переданы клиентам в октябре 2019 года, сообщает портал Motor.ru.

Базовая цена Lamborghini Huracan Evo в России составит 16,5 млн рублей. При этом список опций довольно обширен, но касается, прежде всего, отделки. Например, стоимость эксклюзивных цветов как опции доходит почти до двух миллионов рублей, а доплата за кованые 20-дюймовые диски (это стандартный размер) достигает 775 тыс. рублей. Можно заказать только золотистые центральные гайки – они обойдутся в 155 тыс. рублей.

Среди функциональных опций – система изменения дорожного просвета для преодоления неровностей стоимостью 465 тыс. рублей. Среди эстетических пунктов отметим прозрачную крышку моторного отсека со светодиодной подсветкой, за которую придется заплатить почти 700 тыс. рублей.

Суперкар Huracan Evo оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем Lamborghini V10 увеличенной мощности с впускными клапанами из титана и усовершенствованной облегченной системой выпуска. Мощность силового агрегата составляет 640 л.с. при 8000 об/мин, а крутящий момент – 600 Н•м при 6500 об/мин. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 9,0 с. Тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего 31,9 м. Максимальная скорость суперкара – 325 км/ч.

Huracan Evo оснащен новыми системами рулевого управления задними колесами и управления вектором тяги всех четырех колес, однако самым важным нововведением является система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Она представляет собой центральный блок управления, отвечающий за объединение всех систем контроля динамикой автомобиля и устанавливающий их параметры на основе прогнозирования действий и потребностей водителя.

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