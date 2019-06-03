Новый Genesis G90 представлен в России

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в России обновленный седан Genesis G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной (G90 L). Цены на новинку варьируются от 4 млн 690 тыс. рублей до 6 млн 860 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Genesis.

Новый полноприводный седан G90 представлен в трех модификациях двигателей в сочетании с полноприводной трансмиссией. Среди них – двигатель V6 объемом 3.8 литра (309 л.с.), двигатель V6 Twin Turbo объемом 3.3 литра (370 д.с.), а также двигатель V8 объемом 5,0 литров (413 л.с.). На российском рынке новинка доступна в четырех комплектациях – Prestige, Premier, Elite и Royal. Автомобили в исполнении Prestige и Elite агрегатируются силовыми установками мощностью 309 и 370 л.с., Premier – 309 л.с., а в комплектации Royal – 370 и 413 л.с.

У нового Genesis G90 передние фары и задние фонари выполнены в стиле G-Matrix. В базовую комплектацию входят 18-дюймовые многоспицевые диски. Также доступны 19-дюймовые диски с узором G-Matrix, который напоминает световую паутину, образованную отраженным от алмаза светом. Для G90 предлагается восемь цветов кузова, в том числе и два новых: Porto Red и Gold Coast Silver.

В дизайне салона доминируют плавные горизонтальные поверхности с параллельным размещением дефлекторов обдува и элементов управления мультимедийной системой и климатической установкой, количество которых сведено к минимуму. На выбор представлено два новых сочетания цвета и отделки салона: двухцветный коричневый и коричневый с синим.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в марте 2016 года. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле прошлого года бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. До конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 779 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлом годом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».