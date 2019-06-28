Volkswagen Teramont с новым двигателем доступен для заказа в России

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на внедорожник Teramont с новым бензиновым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость модели с данным двигателем в комплектации Respect составляет 3 млн 379 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Все комплектации, доступные с новым двигателем 249 л.с., оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также cистемой определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом.

Комплектация Respect (от 3 млн 379 тыс. рублей в версии с двигателем 249 л.с.) оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access.

Комплектация Status (от 3 млн 679 тыс. рублей в версии с двигателем 249 л.с.) расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media.

Топовая комплектация Exclusive (от 3 млн 999 тыс. рублей в версии с двигателем 249 л.с.) оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna.

Во всех версиях Teramont – семь посадочных мест, доступны асимметрично складывающиеся задние сиденья, а также третий ряд с двумя полноценными сиденьями. Уже в базовой версии модель оборудуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными дисками Prisma. В комплектации Exclusive экстерьер автомобиля дополнен панорамной крышей со сдвижным люком, 20-дюймовыми дисками Mejorada и хромированным обрамлением боковых стекол.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае было на российском рынке было реализовано 213 внедорожников Volkswagen Teramont, с начала года более 1000 клиентов стали обладателями автомобилей этой модели.