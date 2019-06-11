Новый Audi A6 45 TFSI quattro доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию седана бизнес-класса Audi A6 45 TFSI quattro, которая поступит в продажу в сентябре 2019 года. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения – Audi A6, Audi A6 Advance, Audi A6 Sport и Audi A6 Design – по цене от 3 млн 305 тыс. рублей до 3 млн 540 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Седан бизнес-класса Audi A6 доступен с новым бензиновым двигателем 2.0 TFSI, который развивает мощность 245 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 370 Нм. Новая модификация бизнес-седана оснащается семиступенчатой коробкой передач S tronic и системой привода с технологией mild hybrid (MHEV) с 12-вольтовым стартер-генератором и литийионной батареей. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,0 с. В смешанном цикле автомобиль расходует от 6,8 л топлива на 100 км пути. Audi A6 45 TFSI уже в стандартном исполнении оснащена системой полного привода quattro с технологией ultra.

В список стандартного оборудования всех линий оснащения Audi A6 45 TFSI входят система Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости и динамики, система курсовой устойчивости ESC, система старт/стоп, светодиодная оптика, зеркало заднего вида в салоне с автозатемнением, электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, обогрев передних сидений, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, аудиосистема Audi sound system (6-ти канальный усилитель, 9 динамиков и сабвуфер, суммарная мощность 180 Вт), парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз-контроль и др.

Кроме того, покупателям предлагается широкий выбор дополнительного оснащения. Так, например, уже в линии Advance автомобиль оснащается такими опциями как многофункциональный руль с отделкой кожей и обогревом, камера заднего вида, электропривод крышки багажника, электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти, а также комбинированная обивка салона кожей / искусственной кожей.

В качестве дополнительного оснащения предлагается несколько вариантов исполнения ходовой части: усиленная подвеска для плохих дорог, спортивная подвеска с уменьшенным дорожным просветом и подвеска с возможностью регулирования жесткости амортизаторов. Последний вариант можно дополнить системой динамического рулевого управления, включающую в себя подруливающую заднюю ось.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 5988 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.

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