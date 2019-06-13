Nissan Juke и GT-R покинут российский рынок

Компания Nissan не будет продолжать поставки импортных моделей Juke и GT-R в Россию. Срок действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на суперкар закончился еще в декабре прошлого года, а документ на Juke и вовсе недействителен с ноября.

Как сообщает издание «Авторевю», для продления действия сертификатов на автомобили нужно установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС», но вкладываться в это Nissan не планирует. А Juke вдобавок уже в нынешнем году будет снят с производства: ему на смену придет кроссовер второго поколения, однако в России он не появится. Машины 2018 года выпуска пока еще есть в наличии у дилеров, но после завершения складских запасов Juke и GT-R исчезнут с российского рынка.

Уже почти распроданы и все седаны Nissan Almera (производство прекращено в октябре прошлого года), так что в российской гамме Nissan скоро останется только четыре кроссовера: Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. Первый выпускают на московском заводе Renault, а другие три модели – на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Основную кассу компании делают Qashqai и X-Trail, спрос на которые стабилен, однако сокращение модельного ряда и невысокий интерес к иным моделям вылились в падение продаж на 13% (до 26 тысяч машин) по итогам пяти месяцев 2019 года.

По информации «Авторевю», во втором полугодии Nissan представит в России только одну новинку – это рестайлинговый Murano, который дебютировал в Америке еще в ноябре. Старт продаж на российском рынке намечен на осень.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».