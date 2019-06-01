Mazda представила в России обновленный кроссовер CX-5

Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для российского рынка, который стал доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Цены на новинку составляют от 1 млн 579 тыс. до 2 млн 497 тыс. рублей.

Как сообщает портал Autonews.ru, система G-Vectoring Control Plus постоянно отслеживает угол поворота рулевого колеса, положение педали акселератора и скорость автомобиля. Исходя из полученной информации, электроника автоматически может уменьшать крутящий момент, обеспечивая дополнительную нагрузку на переднюю ось. Благодаря этому пятна контакта шин увеличиваются, и автомобиль лучше проходит повороты с минимальными кренами.

У обновленного Mazda CX-5 появилась топовая комплектация Executive (от 2 млн 382 тыс. рублей за машину с 2,0-литровым мотором и от 2 млн 497 тыс. рублей за двигатель объемом 2,5 литра). В состав оснащения входят вентилируемые передние сиденья, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, проекционный дисплей и семидюймовый экран на панели приборов. В отделке салона со светодиодной подсветкой использована кожа Nappa и натуральное дерево. Среди электронных «помощников» – система кругового обзора, функция удержания автомобиля в занимаемой полосе, контроль слепых зон, адаптивное управление головным светом и функция автоматического торможения задним ходом.

Обновленный Mazda CX-5 по-прежнему предлагается на российском рынке с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (192 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером марки на российском рынке – по итогам четырех месяцев 2019 года его продажи составили 5840 автомобилей (-12%).

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