Audi Q7 получил спецверсию в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition. Стоимость новинки составляет от 4 млн 507 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Автомобиль получил окраску кузова металлик, спортивный пакет S line, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черные направляющие для багажника на крыше и др.

Напомним, кроссовер Audi Q7 предлагается на российском рынке с двумя бензиновыми моторами 2.0 TFSI и 3.0 TFSI мощностью 252 и 333 л.с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощность которого составляет 249 л.с. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой коробкой передач передач tiptronic и системой Audi drive select.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 5988 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.