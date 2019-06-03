Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Компания «Хавейл Мотор Рус» 5 июня начинает производство и продажи в России нового кроссовера Haval F7. Напомним, именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области. При этом новый кроссовер F7 должен стать бестселлером марки.

Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом. Кроме того, водитель может выбрать один из нескольких режимов в зависимости от предпочтений и условий движения: стандарт, эко, спорт, снег, песок.

Haval F7 будет представлен в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Уже в базовой версии кроссовер комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. Также автомобиль получил антенну в форме «плавник акулы», спойлер на задней кромке крыши и рейлинги.

Интерьер Haval F7 отличает эффектные вставки темного цвета, уже в базовой комплектации мультифункциональный руль имеет кожаную отделку и обогрев. Среди штатных опций комфорта – система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5” на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света.

В базовое оснащение Haval F7 входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, а также передние боковые подушки безопасности. Также кроссовер имеет противобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), ассистент экстренного торможения (ВА), ассистент старта на подъеме (ННС) и систему помощи при спуске (HDC), а также систему централизованного контроля давления в шинах (TPMS).

В комплектации Elite дополнительно предусмотрены электрорегулировка положения сидения водителя (в 6 направлениях) и подогрев задних сидений, электрохромное салонное зеркало заднего вида, а также камера заднего вида с динамической разметкой.

Автомобили в топовой комплектации Premium отличаются светодиодными фарами головного света и панорамной стеклянной крышей с люком, имеющим электропривод. Электроприводом складывания оснащаются боковые зеркала заднего вида. Сиденья Haval F7 Premium имеют отделку из экокожи. В этой комплектации автомобиль оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона. Список опций комфорта и безопасности дополняется передними датчиками парковки, а вместо камеры заднего вида устанавливается система кругового обзора. Также в максимальной комплектации кроссовер оснащается адаптивным круиз контролем, управление которым осуществляется при помощи кнопок на многофункциональном руле. Версии с двигателем 2,0 л имеют современные высокотехнологичные системы помощи водителю – предупреждение о возможном фронтальном столкновении (FCW) и автоматическое торможение (АЕВ) с функцией распознавания пешеходов.

Напомним, мировая премьера кроссовера Haval F7 состоялась на Московском автосалоне 2018. Модель унаследовала фирменную шестиугольную решетку радиатора с трехмерной структурой в форме сот, прогрессивный дизайн передней и задней оптики и стремительные линии кузова. Горизонтальный хромированный молдинг визуально объединяет задние фонари, подчеркивая ширину и обтекаемую форму задней части автомобиля. Устойчивость Haval F7 добавляет надежная конструкция выхлопной системы, расположенная довольно низко.

Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1846×1690 мм соответственно. Колесная база (2725 мм) обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2055 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. Кроме того, помимо Haval F7 в этом году в России начнутся производство и продажи нового молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».