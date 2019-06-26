Объявлены цены на обновленный Discovery Sport

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью. Цены на новинку составляют от 2 млн 930 тыс. рублей до 4 млн 082 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки. Автомобиль доступен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версии R-Dynamic, которая выделяется специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения. Салон этой модификации также дополнен накладками на пороги, которые подчеркивают разницу между спецверсией и стандартной модификацией.

Discovery Sport 2020 модельного года отличают новые фирменные светодиодные головные фары и задние фонари, обновленная решетка радиатора и бамперы. Салон Discovery Sport дополнился передовой мультимедийной системой Touch Pro и широким рядом премиальных материалов.

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года оснащены полным приводом. Для автомобиля доступны 2,0-литровые бензиновые моторы мощностью 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизельные установки того же объема.

Уже в базовой комплектации модель предлагается с функцией подогрева многофункционального рулевого колеса и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами.

Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями. Кроме того, в оснащение базовой версии входят система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон (HDC), функция плавного старта в гору (HSA), функция предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), система удержания полосы движения (LKA), система контроля степени усталости водителя (DCM), система помощи при экстренном торможении, система динамического контроля устойчивости (DSC) и система предотвращения переворачивания (RSC).