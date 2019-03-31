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Итоги авторынка в марте 2019 года: кто пришел, кто ушел?

Первый месяц весны оказался богат на события из мира автопрома: одна модель ушла с рынка, две «полноценные» новинки, 5 обновлений и 3 спецсерии появились в продаже, а еще на 7 моделей объявлены цены и начался прием заказов.

Ушли:

VW Jetta

Единственная модель, окончательно покинувшая российский рынок в марте, - седан Volkswagen Jetta. Производство этой модели на Горьковском автозаводе прекратилось еще в апреле 2018 года, а теперь автосалоны распродали имеющиеся запасы машин. Последнее время Volkswagen Jetta предлагался в России по цене от 1 млн 049 тыс. рублей.

Уже в продаже:

BMW 3 series

В начале месяца у российских дилеров BMW появились новые седаны BMW 3 серии. С самого начала покупателям предлагаются на выбор три версии – BMW 330i (2 млн 870 тыс. руб.), BMW 320d (2 млн 580 тыс. руб.) и BMW 320d xDrive (2 млн 720 тыс. руб.).

Honda Pilot

28 марта  российские дилеры Honda начали продажи обновленного 8-местного кроссовера Pilot 2019 модельного года. В России кроссовер предлагается в трех комплектациях Lifestyle, Executive и Premium по цене от 3 млн 214 тыс. 900 рублей до 3 млн 814 тыс. 900 рублей. Прием заказов на эту модель начался в феврале. 

Hyundai Elantra

Еще одно обновление марта - седан Hyundai Elantra шестого поколения. С середины месяца дилеры предлагают новинку в четырех комплектациях – Start, Base, Active и Elegance – по цене от 1 млн 049 тыс. рублей.

KIA K900

С 1 марта в России стартовали продажи флагманского седана KIA К900. Новый седан представительского класса предлагается в трех комплектациях по цене от 2 млн 969 тыс. 900 рублей до 4 млн 399 тыс. 900 рублей.

Lexus UX

Одновременно с корейским брендом премиальная марка Lexus начала продажи нового компактного кроссовера Lexus UX. В России новинка доступна в двух версиях – UX 200 и UX 250h – по цене от 2 млн 316 тысяч до 3 млн 736 тыс. рублей. Прием заказов на этот кроссовер начался в конце января.

Mazda CX-9

25 марта российские дилеры Mazda начали продажи обновленного премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9. У флагманского кроссовера появилась новая комплектация Active (от 2 млн 795 тыс. рублей) и топовая Executive (от 3 млн 357 тыс. рублей).

Toyota Corolla

Еще один японский бренд - Toyota – с начала весны начал продажи седана Corolla нового поколения, построенного на основе глобальной архитектуры TNGA. Цена новинки стартует от 1 млн 173 тыс. рублей.

Спецсерии:

KIA спецсерия

26 марта в продажу поступили автомобили корейской марки KIA из новой специальной серии, посвященной официальному партнерству бренда с крупнейшим в мире футбольным турниром, Лигой Европы UEFA. Специальная серия подготовлена на базе моделей Picanto (от 818 900 руб.), Rio (от 907 900 руб.), Optima (от 1 724 900 руб.), Sportage (1 764 900 руб.) и Sorento Prime (от 2 531 900 руб.). Все автомобили спецсерии украшены эмблемами UEFA Europa League и комплектуются дополнительными фирменными аксессуарами.

Lexus LC Yellow Edition

Сразу две спецсерии выпустил в марте на российский рынок премиум-бренд Lexus. Так, у дилеров в продаже появилась новая специальная версия флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Серия Yellow Edition доступна на LC 500 и предлагается по цене 8 млн 285 тыс. рублей

Lexus NX Black Vision

Другая модель от японского бренда - премиальный кроссовер Lexus NX - обзавелся новой специальной версией Black Vision, которая предусмотрена как для Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive). Цены на новинку составляют от 2 млн 686 тысяч до 2 млн 779 тыс. рублей.

Открыт прием заказов и/или объявлены цены:

Компания Chery представила в России новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 7, который доступен для предзаказа на особых условиях в период с 7 марта по 7 апреля 2019 года. Стоимость новинки в период предзаказа с учётом максимально возможных выгод составит 999 тыс. 900 рублей для комплектации Sport, 1 млн 079 тыс. 900 рублей – Luxury и 1 млн 169 тыс. 900 рублей – для комплектации Elite.

С 4 марта российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на «четырехдверные купе» CLA второго поколения. Новинка поступит в продажу в июне и будет доступна в двух версиях, CLA 200 Sport и CLA 250 4Matic Sport, по цене от 2 млн 500 тыс. рублей.

Компания Nissan объявила цены на обновленный кроссовер Nissan Qashqai, производство которого началось на заводе в Санкт-Петербурге в начале февраля. Новинка уже доступна для заказа в 10 комплектациях и 30 вариантах исполнения. Цены на обновленный Qashqai стартуют с отметки в 1 млн 290 тыс. рублей.

В марте начался прием заказов на новый купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupé, который поступит в продажу в конце мая. Цены на новинку начинаются от 5 млн 877 тыс. рублей за Cayenne Coupé и от 11 млн 013 тыс. рублей за Cayenne Turbo Coupé.

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую лимитированную серию для активного отдыха Duster Adventure. Новинка предлагается по цене от 1 млн 032 тыс. 990 рублей и оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач.

Открыт прием заказов на седан Subaru Legacy 2019 модельного года. Новинка представлена в двух комплектациях: 2.5i-S стоимостью 2 млн 229 тыс. рублей и 2.5i-S ES стоимостью 2 млн 379 тыс. 900 рублей.

Компания Toyota начала прием заказов на внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development. Таким образом, версия TRD становится доступна для всей внедорожной линейки Toyota и помимо Fortuner будет включать семейство Land Cruiser.

 

, источник: www.autostat.ru

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