Обновленный Honda Pilot поступил в продажу в России

Российские дилеры Honda начали продажи обновленного 8-местного кроссовера Pilot 2019 модельного года. В России кроссовер предлагается в трех комплектациях Lifestyle, Executive и Premium по цене от 3 млн 214 тыс. 900 рублей до 3 млн 814 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Обновления в экстерьере включают новый передний бампер с хромированной решеткой радиатора, а также новые диски и хромированные элементы. Светодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни позволяют автомобилю уверенно двигаться в любое время суток. Оптику дополняют противотуманные LED-фары, доступные во всех комплектациях. Салон дополнился широкими откидными подлокотниками для водителя и переднего пассажира.

Автомобиль обладает повышенной проходимостью благодаря системе интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4. Кроме того, модель получила интеллектуальную систему ITM, которая позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Российским покупателям автомобиль предлагается с полным приводом и 3,0-литровым двигателем V6 PI VTEC, обладающим мощностью 249 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды. Специальная система переменного управления цилиндрами VCM (Variable Cylinder Management) позволяет отключать некоторые цилиндры для снижения расхода топлива. В зависимости от интенсивности разгона, скорости движения и других факторов, двигатель может работать на 3 или 6 цилиндрах. Потребление топлива в смешанном режиме составляет 10,4 л. Двигатель адаптирован для России (АИ-92).

Начиная с базовой комплектации Lifestyle в отделке салона используется кожа высокого качества, автомобиль оснащается интеллектуальной системой запуска двигателя кнопкой, электроприводом и обогревом зеркал, электростеклоподъемниками, электрорегулировкой в восьми направлениях для водительского сиденья и в четырех – для пассажира, а также электрорегулировкой поясничного упора на водительском кресле, подогревом передних сидений. Среди других функций представлены датчики света и уровня омывающей жидкости, камера заднего вида, круиз-контроль и возможность подключения телефона через Bluetooth.

Honda Pilot в комплектации Lifestyle получил такие опции, как система курсовой устойчивости (VSA), система помощи при подъеме (Hill Start Assist), адаптивный электроусилитель руля (EPS), система контроля давления в шинах и система стабилизации прицепа (TSA). В данной комплектации клиенту доступны мультиинформационный дисплей, аудиосистема с семью динамиками и система активного шумоподавления ANC. Кроме того, Honda Pilot в версии Lifestyle имеет обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, полноразмерное запасное колесо и аккумулятор увеличенной емкости.

Комплектация Executive в дополнение к Lifestyle получила интеллектуальную систему бесключевого доступа, сенсорный дисплей, 3-зонный климат-контроль, электропривод складывания и автоматическую корректировку наклона зеркал при движении задним ходом, а также подогрев задних сидений. Помимо всего прочего, кроссовер оснащен электроприводом двери багажного отделения, возможностью запоминания положения водительского кресла, датчиком дождя и автозатемняющимся зеркалом заднего вида, передними и задними датчиками парковки, а также камерой заднего вида. В целях повышения комфорта Pilot инженеры дополнительно оснастили модель обогревом рулевого колеса и дистанционным запуском двигателя.

В салоне Honda Pilot установлена мультимедийная система Honda Connect с дополнительными разъемами USB и HDMI. В дополнение к опциям безопасности, которые присутствуют в версии Lifestyle, Pilot в исполнении Executive оснащен также камерой бокового обзора LaneWatch. Из дополнительных элементов автомобиль получил хромированные наружные ручки дверей и солнцезащитные шторки задних окон.

Версия Premium помимо прочего имеет в своем арсенале люк с электроприводом, вентиляцию передних сидений, навигационную систему, аудиосистему с возможностью проигрывания DVD и 10-ю динамиками, а также развлекательную мультимедиа для пассажиров задних рядов с разъемом HDMI.