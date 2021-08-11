11 августа 2021, 10:20
Антон Чуйкин: Mazda CX-9 - автомобиль века
Два с половиной года назад я начал тест-драйв СХ-9 с того, что застрял. Снежная деревенская дорога оказалась с секретом, разгадать который мы с «Маздой» не смогли и сели на брюхо. В общем, я без претензий, это все-таки большой автомобиль, полный привод в котором всегда позиционировали для лучшей управляемости, а не банальной проходимости… хотя к заявленным 220 мм дорожного просвета я с тех пор отношусь осторожно: это от земли и докуда?