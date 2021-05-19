Mazda6, CX-5 и CX-9 получили юбилейную спецверсию в России

Российские дилеры Mazda начали продажи седана Mazda6 и кроссоверов CX-5 и CX-9 в особом исполнении Century Edition, посвященном 100-летию со дня основания японской компании. Юбилейные версии основаны на топовой комплектации Executive и предлагаются в самом популярном на данный момент цвете – Snowflake White Pearl, сообщает пресс-служба Mazda.

На колесных ступицах и подголовниках сидений размещены специальные логотипы – актуальная эмблема Mazda, вписанная в кольцо с двумя горизонтальными выступами по центру. Это отсылка к самому первому логотипу, придуманному основателем Юджиро Мацудой в 1920 году, когда компания еще называлась Toyo Cork Kogyo Co. Такой же логотип нанесен на ключи от автомобилей, а на передних крыльях и ковриках в салоне размещены таблички «100 Years 1920 – 2020».

Интерьер всех трех моделей в версии Century Edition оформлен в черно-белых тонах и дополнен обшивкой кресел кожей Nappa цвета Burgundy Red. В том же оттенке выполнены и напольные коврики – это сочетание воспроизводит традиционные цвета японского флага.

Mazda6 в особом исполнении Century Edition доступна с двигателем 2.5 (194 л.с.) по цене от 2 млн 629 тыс. рублей. Бестселлер марки – кроссовер Mazda CX-5 в юбилейной версии представлен с двумя двигателями на выбор: 2.0 л (150 л.с.) от 2 млн 920 тыс. рублей, и 2.5 л (194 л.с.) от 3 млн 035 тыс. рублей. Флагман марки – кроссовер СХ-9 в коллекционной серии Century Edition доступен за 3 млн 888 тыс. рублей.

Напомним, в марте на российском рынке появились кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 в специальном исполнении Noir (в переводе с французского – «черный»). Такие автомобили отличаются черным декором экстерьера, при этом оба они доступны в нескольких цветах кузова из стандартной палитры. Mazda CX-5 Noir можно узнать по черным корпусам зеркал и 19-дюймовым черным дискам. В салоне – черная комбинированная обивка сидений из кожзама и замшы с красной строчкой. Кроссовер доступен в 10 цветах, включая черный Jet Black MC, f цены начинаются от 2 млн 500 тыс. рублей за модификацию с мотором 2.0, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Спецверсия CX-5 Noir с 2,5-литровым двигателем обойдется в 2 млн 620 тыс. рублей.

Mazda CX-9 Noir также получил черную окраску корпусов зеркал. Кроме того, в список оснащения включены 20-дюймовые диски и красная обивка сидений. Кроссовер предлагается с безальтернативным турбомотором объемом 2,5 л мощностью 231 л.с. и полным приводом, и стоит 3 млн 718 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Mazda реализовали 10546 автомобилей, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рычноная доля Mazda составила 2,0%, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Mazda