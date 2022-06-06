Mazda отзывает в России около 20 тысяч автомобилей

Компания «Мазда Мотор Рус» 3 июня объявила об отзыве 19795 автомобилей Mazda 3, 6, CX-5, CX-9 и MX-5, изготовленных с апреля 2018-го по январь 2019 года. Причина отзыва: на автомобилях, которые попадают под действие данной кампании, рабочее колесо топливного насоса низкого давления может деформироваться, что может вызвать выход насоса из строя, сообщает пресс-служба Росстандарта. Это, в свою очередь, может привести к прекращению возможности пуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке, что повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (Check engine) и/или неравномерной работе двигателя. На всех автомобилях заменят топливные насосы низкого давления на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Mazda