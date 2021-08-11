Антон Чуйкин: Mazda CX-9 - автомобиль века

Свой 101-й год компания «Мазда» отмечает юбилейными сериями машин. Посмотрим, чем «девятка» нового века отличается от прежней. Два с половиной года назад я начал тест-драйв СХ-9 с того, что застрял. Снежная деревенская дорога оказалась с секретом, разгадать который мы с «Маздой» не смогли и сели на брюхо. В общем, я без претензий, это все-таки большой автомобиль, полный привод в котором всегда позиционировали для лучшей управляемости, а не банальной проходимости… хотя к заявленным 220 мм дорожного просвета я с тех пор отношусь осторожно: это от земли и докуда? Так вот, еще до появления юбилейной версии (а конкретно – в прошлом юбилейном году) «девятка» получила систему помощи на бездорожье Off-road Traction Assist вместо обычного отключения «тракшн контрол». То есть если раньше вы могли позволить машине побуксовать, то теперь она сама выберет, как это делать, и при необходимости прихватит тормозами вывешенное колесо, чтобы крутящий момент пошел и на другое, опирающееся или упирающееся во что-то. От водителя потребуется только нажать кнопку слева от руля.

Собственно, это имитация блокировки дифференциала, функция известная, и что ее реализовали и на самой большой «Мазде» — отличный подарок к юбилею. Попаду еще раз в ту деревеньку – непременно проверю, насколько улучшилась проходимость. Ну, или раньше. 1920–2020 Компания, которая ныне выпускает автомобили, начиналась с предприятия Toyo Corc Kogyo, основанного в Хиросиме и торговавшего пробкой, как и следует из названия. Материал этот играл важную роль в экономике региона. В 1921-м президентом фирмы становится Юдзиро Мацуда, инженер и предприниматель, который от продажи сырья перешел к выпуску изделий из пробки, а потом и к производству оборудования, станков, а еще через 10 лет – и транспортных средств. Первенец, названный по фамилии президента и в честь зороастрийского бога света и мудрости Mazda Go, был трициклом. Помните мотороллер «Муравей»? Вот что-то подобное и вышло на японский рынок и оказалось очень успешным в той экономической ситуации. ЮБИЛЕЙ В БОРДОВОМ Комплектация Century, в которой обыграно 100-летие компании, вышла на рынок в 2021-м. Причем она есть у трех моделей – СХ-5, СХ-9 и «шестерки». Почему на следующий год после юбилея? Возможно, потому, что у «Мазды» начался новый век… это если не брать в расчет всякие пандемии и прочие преходящие, на фоне такой годовщины, вещи.

94% продаж модели СХ-9 приходятся на дорогие комплектации, причем 64% — на самую дорогую «Экзекьютив». Хотя, уже не самую, ибо «Сенчури» еще немного дороже, стоит четыре миллиона c учетом такой добавки, как навигационная система. Эх, три года назад было почти на миллион дешевле, впрочем, 100-летие компании здесь совсем ни при чем.

Итак, новая «девятка» — жемчужно-белая снаружи и бордово-красная внутри, украшенная небольшими, но весомыми элементами в виде логотипа 100-летия марки – на подголовниках, на колесных дисках, на крыле. Да, еще на брелоке, конечно. Кстати, это объединение двух эмблем, современной с буквой М и той самой, «пробковой» в виде кольца с горизонтальной перекладиной.

Еще одна комплектация «Нуар» появилась на базе «Эксклюзива», так что всего исполнений сейчас шесть. Впрочем, это ненадолго, юбилеи штука преходящая. Хотя мне почему-то кажется, что раз уж клиенты выбирают самые дорогие «Мазды», компания не оставит их без соответствующего предложения. Ведь так было всегда. 1920-2020 Путь от легкого коммерческого транспорта к первому легковому автомобилю занял почти 30 лет. Только к 1960 году, к началу экономического чуда, «Мазда» предложила модель R360. Собственно, ее тоже можно считать одним из элементов чуда, ибо машинка стала лидером сегмента кей-каров (очень компактных автомобилей), а компания прочно вошла в автомир. Сначала японский, а потом и глобальный, особенно когда смело обратилась к передовым силовым агрегатам Феликса Ванкеля. С 1965-го «Мазды» прочно ассоциируются с роторно-поршневыми моторами, с технологическим прогрессом и отличными техническими и спортивными достижениями, в числе которых победа в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Пока РПД не удалось повторить этот успех, да и роторных моделей в гамме фирмы уже нет. Или пока нет? Очень надеюсь на второе, мне кажется, потенциал РПД еще не раскрыт, особенно с учетом моды на гибриды. 323, 626, 929 – фирменные обозначения «Мазды» стали известны во всем мире, хотя самая знаменитая модель марки, уверен, это родстер МХ-5. Маленькая злая машинка, появившаяся в 1989-м – самый популярный родстер планеты, между прочим. Мы все ее любим… правда, покупаем при этом куда более практичные кроссоверы. ОДНИМ МАХОМ СЕМЕРЫХ Открываю пятую дверь СХ-9 и вновь радуюсь мелочам, из которых складывается общее отношение к автомобилю. Понятно же, что семерых возишь не каждый день. Так вот, подголовники третьего ряда одним легким движением рукоятки наклоняются в горизонтальное положение, чтобы не закрывать обзор в салонном зеркале. Точнее, двумя, подголовников-то пара. Кстати, всемером в салоне нормально – благо, большая длина и база позволяют в просторном салоне подвинуть второй ряд вперед, чтобы на третий не ссылать исключительно самых мелких пассажиров (я про возраст). В этом году «девятка» обзавелась функцией «Стоп энд гоу» адаптивного круиз-контроля и теперь после короткой, до трех секунд, остановки трогается сама, поддерживая дистанцию и скорость потока. Осталось в систему подруливания добавить расчет середины полосы, чтобы машина не болталась от края до края ряда. Из новинок упомяну еще подрулевые переключатели передач и беспроводную зарядку, а из 2020-го вспомню G-Vectoring Control Plus и адаптивный свет.

А теперь пришпорим турбонаддувом всех наших лошадей. Ах, как хорошо набирает ход «девятка»! Два с половиной литра и турбо – идеал для такой большой машины, ход легкий, разгон охотный, но не настолько, чтобы ужаснуться потом на бензоклонке. Тот самый «Джи-векторинг» с плюсом (развитие систем стабилизации) умеет подгружать передние колеса на входе в поворот, а на выходе чуть прихватывает наружное переднее колесо, стабилизируя машину и устраняя эффект хлыста, то есть попытку мести хвостом. Не каждому водителю и не всегда это нужно, но на скользкой дороге может пригодиться, причем о том, как четко и оперативно сработала эта система, вы можете и не догадаться. Просто пройдете вираж чисто и красиво. Диодные фары позволяют менять световой пучок, расширяя и укорачивая его на небольшой скорости и стреляя максимально далеко на быстром ходу. И, конечно, светить не только прямо, но следовать за рулевым колесом и за поворотом дороги.

1920-2020 Свой первый серийный электрический автомобиль «Мазда» представила в год столетия. Это кроссовер MX-30 с относительно легкой батареей и, говорят, приятным и легким ходом. В России модель не продается, как и многие другие «Мазды», зато те, что мы покупаем, собраны у нас, на предприятии во Владивостоке. Может, и МХ-30 туда когда-нибудь доберется. Мне в этом электромобиле самой примечательной особенностью кажется не батарея, не электроначинка и даже не то, что он уже серийный. Компания заморочилась, иного слова и не подберешь, и решила очень небанальную технологическую проблему: встроила в интерьер элементы из пробкового дерева. Найти основу, разработать методы соединения с пластиком, обеспечить долговечность и стойкость… И все ради какой-то пробки? Не какой-то, а ради той самой, всегда теплой на ощупь пробки, с заготовки и продаж которой «Мазда» и начиналась – ровно век и один год тому назад.