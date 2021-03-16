Mazda CX-5 и CX-9 получили в России черную спецверсию

Компания Mazda представила на российском рынке кроссоверы CX-5 и CX-9 в специальном исполнении Noir (в переводе с французского – «черный»). Такие автомобили отличаются черным декором экстерьера, при этом оба они доступны в нескольких цветах кузова из стандартной палитры, пишет портал Motor.ru.

Mazda CX-5 Noir можно узнать по черным корпусам зеркал и 19-дюймовым черным дискам. В салоне – черная комбинированная обивка сидений из кожзама и замшы с красной строчкой. Кроссовер доступен в 10 цветах, включая черный Jet Black MC, f цены начинаются от 2 млн 430 тыс. рублей за модификацию с мотором 2.0, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Спецверсия CX-5 Noir с 2,5-литровым двигателем обойдется в 2 млн 550 тыс. рублей.

Mazda CX-9 Noir также получил черную окраску корпусов зеркал. Кроме того, в список оснащения включены 20-дюймовые диски и красная обивка сидений. Кроссовер предлагается с безальтернативным турбомотором объемом 2,5 л мощностью 231 л.с. и полным приводом, и стоит 3 млн 618 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Mazda реализовали 5363 автомобиля, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Mazda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 2,5% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели Mazda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mazda