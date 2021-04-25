Что новенького? Какие автомобили появились на рынке РФ в 1 квартале («Автостат»)

Первая четверть 2021 года выдалась довольно богатой на автомобильные новинки. К примеру, отечественная LADA и японская Mazda выдали их даже по две. Отличились и другие автопроизводители, причем не только массового сегмента. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отобрали лучшие и наиболее интересные из них. Январь В самом начале года сегмент Luxury пополнился новинкой класса SUV – компания Aston Martin начала продажи в России своего первого кроссовера – модели DBX (на верхнем фото). Новый Aston Martin DBX оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 700 Нм в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. Кроссовер снаряженной массой 2245 кг может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 291 км/ч. На момент старта продаж начальная цена Aston Martin DBX превышала 18 млн рублей.

В середине января российские дилеры Mazda начали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, производство которого налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. В настоящее время автомобиль предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 665 000 до 2 178 000 рублей. Февраль В феврале стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe. Модель уже доступна в пяти комплектациях – Family, Lifestyle, Prestige, High-Tech и Calligraphy – по цене от 2 479 000 до 3 419 000 рублей.

В премиальном сегменте покупателям стал доступен обновленный кроссовер Infiniti QX50. Стоимость автомобиля сегодня составляет от 3 210 000 до 4 890 000 рублей.

Отечественный АВТОВАЗ приступил к реализации обновленного внедорожника LADA Niva Travel, производство которого стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го. Автомобиль предлагается в двух основных версиях – стандартной и Off-Road – стоимостью от 762 900 до 920 900 рублей.

Российские дилеры Mazda в середине февраля начали продажи обновленного флагманского кроссовера CX-9, который сегодня предлагается в пяти комплектациях – Active, Supreme, Exclusive, Executive и Noir – по цене от 2 963 000 до 3 743 000 рублей.

Март В середине марта компания Bentley начала продажи в России обновленного внедорожника Bentayga. Начальная цена новинки на старте продаж составила около 15 млн рублей.

На российском рынке дебютировал новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Модель доступна в комплектации Prestige по цене от 1 999 900 рублей в дополнении с пакетами оснащения SpeedLine (200 тысяч рублей) и DreamLine (350 тысяч рублей). В числе основных конкурентов Tiggo 8 Pro в компании Chery рассматривают Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

АВТОВАЗ вывел на рынок автомобили обновленного семейства LADA Largus, производство которых было запущено на предприятии в начале феврале. Семейство автомобилей Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 704 900 рублей в 5-местном исполнении и от 831 900 рублей в 7-местной модификации), Cross-версию (от 879 900 рублей в 5-местном исполнении и от 906 900 рублей в 7-местной модификации) и фургон (от 699 900 рублей).

Базовое оснащение моделей этого семейства дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения, который был доступен к заказу с декабря прошлого года. Цены на дизельные седаны Mercedes-Benz S 350 d начинаются с отметки 11 120 000 рублей. Бензиновая версия S 450 стоит от 11 850 000 рублей.

В марте стартовали продажи кроссовера Renault Duster нового поколения. Для него предлагается четыре уровня оснащения – Access, Life, Drive и Style, а также лимитированная серия Edition One. Новый Renault Duster доступен по цене от 945 000 рублей в комплектации Access с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, что всего на 33 тысячи дороже аналогичной версии Duster первого поколения.