Mazda снимает с производства большой кроссовер CX-9

Компания Mazda отправила в отставку полноразмерный кроссовер CX-9. Североамериканский офис марки подтвердил, что производство CX-9 подошло к концу, и 2023 модельный год станет для внедорожника последним.

Как пишет портал Motor.ru, США — приоритетный рынок для Mazda CX-9, а всего в Северной Америке продавалось до 85% от общего числа выпущенных кроссоверов. Оставшиеся машины предназначались для Австралии, но окончание продаж CX-9 ожидается и на Зеленом континенте.

В настоящий момент Mazda CX-9 предлагается в США с 2,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. До «сотни» кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, при этом максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Уже «в базе» доступен трехрядный семиместный салон.

Между тем, на всех ключевых рынках уже доступен к заказу преемник «девятки» – кроссовер Mazda CX-90. Дизайн новинки выполнен в том же стиле, что и у представленного весной 2022 года CX-60. Автомобиль располагает тремя рядами сидений, на которых могут разместиться 8 человек. В салоне – цифровая приборная панель и экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также флагманский кроссовер Mazda, ориентированный в основном на американский рынок, получил панорамную стеклянную крышу. Под капотом Mazda CX-90 – рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач. Другой вариант – подзаряжаемый гибридный привод. В основе этой силовой установки бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель, ее суммарная мощность – 263 л.с. Также компания Mazda внедрила на CX-90 систему Kinematic Posture Control, которая при входе в поворот подтормаживает внутреннее заднее колесо, чтобы уменьшить крен кузова и улучшить впечатления водителя.

Фото: Mazda