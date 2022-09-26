«Соллерс Авто» выкупит долю Mazda в совместном предприятии

Компания «Соллерс Авто» обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс Авто», добавив, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу.

Ранее о планах Mazda по прекращению производства автомобилей в России и выхода из совместного предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» сообщила японская газета Nikkei. По данным издания, решение о прекращении продаж и технического обслуживания автомобилей Mazda в России не принято.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. На предприятии во Владивостоке выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

По итогам восьми месяцев 2022 в России было куплено 8537 автомобилей Mazda, что на 55,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом самой популярной моделью Mazda на российском рынке в отчетный период стал кроссовер CX-5 с показателем 6349 автомобилей (-48,9%).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Мазда Соллерс»