В России стартуют продажи нового Mazda CX-9

Российские дилеры Mazda с 15 февраля 2021 года начнут продажи обновленного флагманского кроссовера CX-9. Цена на топовую версию Executive составляет 3 млн 703 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Нововведения в дизайне главным образом касаются передней части. Фирменная решетка радиатора теперь имеет новый узор с горизонтальными планками, каждая из которых разделена на шесть сегментов, оформленных в трехмерном стиле: хромированная окантовка вокруг глянцево-черной центральной секции. Кроме того, кроссовер оснащается 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Сзади статус самой мощной модели в линейке Mazda подчеркивают увеличенные патрубки выпускной системы.

Кроме того, автомобиль получил новые варианты отделки салона. Так, в комплектации Executive натуральная кожа наппа на сиденьях теперь имеет ромбовидную прострочку, а вместо обычного шва на боковинах используется рельефный кожаный кант, выполненный в контрастном цвете. На выбор доступно два варианта расцветки салона: белая или коричневая. Декоративные алюминиевые вставки на передней панели и дверях получили новую трехмерную текстуру, меняющую вид в зависимости от освещения.

Мультимедийный комплекса Mazda Connect помимо традиционных протоколов Apple CarPlay и Android Auto поддерживает беспроводное подключение CarPlay Wireless. В передней части центрального тоннеля появилась площадка индукционной зарядки смартфонов по стандарту Qi.

Новые возможности управления динамикой Mazda CX-9 открывают подрулевые лепестки переключения передач, которые дополняют традиционный ручной режим селектора трансмиссии. В то же время, разгон и торможение теперь может контролировать и сам автомобиль: обновленный CX-9 получил систему адаптивного круиз-контроля MRCC. Она работает в составе комплекса i-ACTIVSENSE, дополняя функции мониторинга мертвых зон (BSM), распознавания дорожных знаков (TSR), предупреждения о выходе из полосы (LKA), контроля усталости водителя (DAA), предупреждения о приближении автомобиля сбоку (RCTA), а также систему автоматического экстренного торможения SCBS с возможностью обнаружения пешеходов AEB. Все системы безопасности доступны в любой из четырех комплектаций CX-9 – Active, Supreme, Exclusive и Executive.

В России Mazda CX-9 доступен с безальтернативным турбированным двигателем Skyactiv-G 2.5 мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 420 Нм, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Как отмечает директор по маркетингу Mazda Motor Rus Андрей Глазков, традиционно для Mazda больший объем продаж приходится на топовые комплектации. Согласно статистике компании, при покупке CX-9 70% клиентов заказывают автомобиль в комплектации Executive.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».