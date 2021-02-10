Завод «Мазда Соллерс» в 2020 году выпустил более 27 тысяч автомобилей

Завод «Мазда Соллерс» в 2020 году выпустил 27053 автомобиля Mazda, что на 18% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что данная динамика обусловлена снижением спроса, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

Самой массовой моделью на конвейере «Мазда Соллерс» остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 20431 выпущенная машина (-18%). Сборка седанов Mazda6 снизилась на 26% и составила 4477 автомобилей. Также с конвейера «Мазда Соллерс» сошло 1139 семиместных внедорожников Mazda CX-9, что на 42% ниже результата годичной давности. Кроме того, в конце 2020-го завод «Мазда Соллерс» начал производство нового компактного кроссовера Mazda CX-30, и до конца года было выпущено 1006 автомобилей этой модели.

Бестселлером Mazda на российском рынке по-прежнему является кроссовер CX-5, продажи которого в прошлом году составили 20033 машины (-11%). Второе место занял бизнес-седан Mazda6 с показателем 4645 реализованных автомобилей (-12%). Семиместный кроссовер Mazda CX-9 по итогам 2020 года нашел 1329 покупателей (-27%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021-го российские дилеры Mazda начали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Как прогнозируют в Mazda, более 90% продаж придутся на автомобили в более дорогих версиях, а наиболее востребованной станет средняя комплектация Active. По оценкам управляющего директора «Аларм-Моторс Мазда» Алексея Глазкова, внутри бренда Mazda новинка способна занять около 15%. Благодаря этому автомобилю объем продаж марки может увеличиться на 10%.

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