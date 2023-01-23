В России появился кроссовер Mazda CX-9 японской сборки

Крупный российский дилер выставил на продажу кроссовер Mazda CX-9 2022 года выпуска, поставленный из Японии. Модель предлагается в комплектации High Plus по цене 5,5 млн рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2,5-литровый двигатель мощностью 231 л.с (420 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. До «сотни» кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, при этом максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

В оснащение Mazda CX-9 входят система камер кругового обзора, передние и задние парктроники, система контроля за полосой движения, датчики дождя и света, а также система контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков. За комфортное вождение отвечает круиз-контроль, система адаптивного освещения и датчик усталости водителя. Температура в салоне регулируется с помощью 2-зонного климат-контроля. Есть функции подогрева передних и задних сидений, а также обогрев рулевого колеса. Автомобиль поддерживает работу CarPlay и Android Auto.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Mazda CX-60, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 4 млн до 5 млн 640 тыс. рублей.

Напомним, в начале ноября компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесла убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, во втором квартале 2023 года на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.

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Фото: Mazda