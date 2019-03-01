Флагманский седан KIA К900 поступил в продажу в России

Российские дилеры KIA начали продажи флагманского седана К900, предшественником которого в России был седан Quoris. Новый седан представительского класса предлагается в трех комплектациях по цене от 2 млн 969 тыс. 900 рублей до 4 млн 399 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

В России новый К900 доступен с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском: 3,3-литровым V6 GDI (мощность 249 л. с., крутящий момент 347 Нм), или V8 GDI, рабочий объем которого составляет 5,0 л, мощность 413 л.с., а крутящий момент – 505 Нм. Вне зависимости от мотора, на К900 устанавливается второе поколение 8-ступенчатой автоматической трансмиссии и система полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

На российском рынке KIA K900 представлен в трех уровнях комплектации – Luxe, Prestige и Premium. Автомобили с двигателем V8 5,0 GDI будут при этом предлагаться исключительно в максимальной комплектации Premium. В независимости от выбранной версии интерьер К900 украшают стрелочные часы, эксклюзивно созданные известным швейцарским производителем Maurice Lacroix.

Уже в базовой версии Luxe (от 2 млн 969 тыс. 900 руб.) К900 оборудуется светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и обогревом руля, 12 регулировками водительского сиденья и 8 – у пассажирского. Крышка багажника оснащена электроприводом с дистанционным управлением. Комплекс безопасности включает 9подушек безопасности, на передних сиденьях предусмотрены преднатяжители, подтягивающие ремни и крепче удерживающие человека при аварии или слишком резком маневре. В число электронных ассистентов К900 входит парковочный радар с камерой заднего вида, устанавливается аудиосистема Krell с 14 динамиками и мультимедийная система с широким дисплеем 12,3”.

В комплектации Prestige (от 3 млн 499 тыс. 900 руб.) сиденья получают отделку кожей Nappa, декоративные вставки интерьера выполняются из натурального дерева. Рулевая колонка оснащается электроприводом и памятью настроек, передние сиденья имеют вентиляцию и электроприводы регулировки с функцией памяти настроек. В распоряжении задних пассажиров появляются солнцезащитные шторки дверных стекол и заднего стекла. Автомобиль комплектуется проекционным дисплеем (HUD), панелью беспроводной зарядки смартфона (для переднего ряда), премиальной аудиосистемой Lexicon (17 динамиков). Список опций безопасности дополняется системами BSM (монитор «слепых» зон), SVM (круговой обзор), LKA (контроль полосы движения), SCC (интеллектуальный круиз-контроль), системой экстренного торможения. В крыше устанавливается люк с электроприводом.

В максимальной комплектации Premium отделку кожей Nappa имеет весь интерьер, потолочная панель получает замшевую отделку, устанавливается система фоновой подсветки, разработанная в сотрудничестве с Pantone Color Institute. Передние сиденья получают электрорегулировки по 20 (водительское) и 16 (пассажирское) направлениям и пневматические элементы боковой поддержки и поясницы, на заднем ряду устанавливаются раздельные сиденья с подлокотниками, вентиляцией и электрорегулировкой в 14 направлениях, а также – экраны мультимедийной системы, собственная панель беспроводной зарядки мобильных устройств. Автомобиль оснащается электронно-управляемой адаптивной подвеской. Отличительной особенностью K900 Premium с двигателем V8 станут колесные диски диаметром 19 дюймов. Стоимость автомобиля в этой комплектации с двигателем V6 3,3 л составит 3 млн 899 тыс. 900 рублей, а с самым мощным двигателем V6 5,0 л – 4 млн 399 тыс. 900 рублей.