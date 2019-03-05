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Chery представила в России флагманский кроссовер Tiggo 7

Chery Tiggo 7

Компания Chery представила в России новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 7, который будет доступен для предзаказа на особых условиях в период с 7 марта по 7 апреля 2019 года. Стоимость новинки в период предзаказа с учётом максимально возможных выгод составит 999 тыс. 900 рублей для комплектации Sport, 1 млн 079 тыс. 900 рублей – Luxury и 1 млн 169 тыс. 900 рублей – для комплектации Elite, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новый Chery Tiggo 7 в начальной версии Sport оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Оснащение базовой комплектации включает в себя 18-дюймовые алюминиевые литые диски, прошедшие алмазную обработку, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, функцию автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя),передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер, кондиционер, задние датчики парковки, камеру заднего вида (с системой динамической разметки), запуск двигателя кнопкой, систему бесключевого доступа в автомобиль, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), передние подушки безопасности и модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроссовер Chery Tiggo 7 в комплектации Luxury предлагается с бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport). По сравнению с начальной комплектацией версия Luxury дополнительно получила кожаный руль, электроусилитель руля, кожаные сиденья черного цвета с улучшенной боковой поддержкой.

Комплектация Elite дополнена полным «зимним» пакетом, включающим в себя обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Также данная комплектация получила систему кругового обзора 360°, передние датчики парковки, боковые подушки безопасности, перфорированную отделку кожаных сидений, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, электрическую регулировку в 6 направлениях водительского сиденья, а также регулировку поясничного упора, двухзонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, шесть динамиков и  световую проекцию логотипа на асфальте при открытии двери.

Российская версия кроссовера Tiggo 7 получила цветной 4.8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцию «Свободные руки» (Bluetooth, HandsFree) и систему Cloudrive 2.0, позволяющую расширить возможности смартфона. В мае 2019 года у официальных дилеров появится дополнительная опция «умный» ключ-браслет, который обладает множеством функций, в том числе: разблокировка дверей автомобиля и багажника, открывание и закрывание автомобильных окон, отслеживает физическую активность и фазы сна его владельца.

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм. Колесная база автомобиля равна 2650 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса –  250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены китайские автомобили chery chery tiggo 7

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