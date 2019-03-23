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25.03.19 Прочитали 1304 раз

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 представлен в России

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 представлен в России

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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от 7 200 руб.

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Российские дилеры начинают продажи Mazda обновленного премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9. Автомобиль получил 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало. Проработаны материалы отделки интерьера – на передней консоли, например, использованы кожа Nappa и натуральный японский ясень, сообщает пресс-служба японской марки.

Флагманский кроссовер CX-9 стал первым автомобилем Mazda в России, доступным с опцией CarPlay & Android Auto. Кроме того, у модели появилась новая комплектация Active (от 2 млн 795 тыс. рублей) и топовая Executive (от 3 млн 357 тыс. рублей). Ожидается, что комплектация Executive (от 3 млн 257 тыс. рублей) останется самой популярной.

Как заявил директор по маркетингу Mazda Motor Rus Андрей Глазков, с момента возвращения на российский рынок в конце 2017 года продажи Mazda CX-9 составляют на уровне 4% сегмента и нынешнее обновление поможет модели удержать долю и ответить на запросы покупателей Mazda, все чаще выбирающих комплектации с широким набором опций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9, появившийся на российском рынке в октябре 2017-го, по итогам прошлого года был реализован в количестве 1667 экземпляров (рост в 4,8 раза). При этом в феврале 2018 года выпуск этого внедорожника начался на предприятии «Мазда Соллерс», и до конца года с его конвейера сошло 1952 таких машины.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены новые версии mazda mazda cx-9

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