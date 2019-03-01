Новый Lexus UX поступил в продажу в России

Российские дилеры Lexus сегодня начали продажи нового компактного кроссовера Lexus UX. В России новинка доступна в двух версиях – UX 200 и UX 250h – по цене от 2 млн 316 тысяч до 3 млн 736 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

На Lexus UX 200 устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT. Модель Lexus UX 250h оборудована новой электрической гибридной системой IV поколения мощностью 178 л.с., объединяющей бензиновый двигатель объемом 2,0 л, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Новый Lexus UX 200 будет доступен в четырех комплектациях – #live, #enjoy, #discover и #FSport. Гибридный Lexus UX 250h доступен в трех комплектациях – #enjoy, #feel и #FSport.

Уже в стартовую комплектацию #live нового Lexus UX 200 стоимостью входят легкосплавные 17-дюймовые диски с шинами 215/60 R17, светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, светодиодные дневные ходовые огни, автоматический корректор угла наклона фар, а также светодиодные задние габаритные, тормозные, противотуманные фонари и подсветка номерного знака. Рулевая колонка имеет регулировку по вылету и наклону, а сиденья водителя и переднего пассажира – механическую регулировку в шести направлениях. Также по умолчанию мультифункциональное рулевое колесо нового Lexus UX и селектор коробки передач имеют кожаную обивку.

Комфортную атмосферу в салоне компактного кроссовера создает двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nano-e. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают автоматические стеклоподъемники всех дверей, зеркала заднего вида с электрорегулировками и электроприводом складывания, датчик света, система контроля давления в шинах, круиз-контроль. В оснащение автомобиля также входят подогрев передних сидений и дополнительные воздуховоды для пассажиров заднего ряда. Кроме того, новый Lexus UX оснащается электрообогревом лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковыми зеркалами с обогревом и индикатором низкого уровня омывающей жидкости.

Что касается систем безопасности, все версии нового Lexus UX оснащаются 8 подушками безопасности – двумя фронтальными, двумя передними коленными, передними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона. Помимо этого, кроссовер комплектуется иммобилайзером, сигнализацией и системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, уже в базовой комплектации новый Lexus UX оснащается системой курсовой устойчивости (VSC), антиблокировочной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения (BAS). Также на автомобиле имеется система помощи при подъеме по склону (HAC) и функция автоматической активации стояночного тормоза. На задних сиденьях предусмотрены крепления Isofix для установки детского кресла.

Отдельно в списке комплектаций стоят версии Lexus UX 200 #FSport (2 млн 669 тыс. рублей) и UX 250h #FSport (3 млн 099 тыс. рублей). Вне зависимости от двигателя и типа привода версии F Sport оснащаются 18-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна #FSport с шинами Runflat размерности 225/50 R18. Все Lexus UX F Sport отличаются эксклюзивными элементами дизайна. К ним относятся передний бампер, решетка радиатора и логотипы F Sport на передних крыльях.

В салоне установлены спортивные передние сиденья F Sport с усиленной боковой поддержкой и специальной комбинированной отделкой кожей и тканью, руль с логотипом F Sport, уникальный селектор коробки передач F Sport, алюминиевые накладки на педали, а также вставки в интерьере. Кроме того, версия Lexus UX 250h F Sport оснащается нестандартной версией высокочувствительной адаптивной регулируемой подвеской (AVS), которая впервые была установлена на флагманах марки – купе Lexus LC и седане LS. Система увеличивает демпфирующее усилие для сокращения крена до минимума на поворотах или при смене полосы и уменьшает демпфирующее усилие во время движения по прямой для сохранения ходовых качеств.

Эксклюзивный тюнинг подвески F Sport включает специальные пружины и стабилизаторы, а также задний демпфер вибрации кузова для улучшения ходовых характеристик. Также комфорт и удобство Lexus UX F Sport можно дополнительно повысить за счет системы активного контроля звука (ASC), которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.