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18.03.19 Прочитали 1513 раз

Объявлены цены на новый Nissan Qashqai

Nissan Qashqai 2019

Компания Nissan объявила цены на обновленный кроссовер Nissan Qashqai, производство которого началось на заводе в Санкт-Петербурге в начале февраля. Новинка уже доступна для заказа у российских дилеров Nissan, о старте продаж будет сообщено в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Nissan, для кроссовера доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. Цены на обновленный Qashqai стартуют с отметки в 1 млн 290 тыс. рублей. Причем уже в начальной комплектации XE набор опций включает подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер, а также новые 17” легкосплавные диски (для версий с мотором 2,0).

В остальных версиях список стандартного оборудования был также существенно расширен. Так, в комплектации SE теперь присутствуют передние и задние парктроники, подогрев руля и заднего дивана (для версий с мотором 2,0), электропривод зеркал с функцией автоскладывания, автоматические стеклоподъемники всех окон, регулировки сиденья пассажира в 6 направлениях и регулировка поясничной поддержки.

Для комплектации QE+ стали доступны следующие опции: система мониторинга давления в шинах, 18” легкосплавные диски, автозатемняющееся зеркало заднего вида, панорамная крыша и система распознавания движущихся объектов.

Начиная с версии LE на Qashqai доступны новые системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB), система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS). В список традиционных для этой комплектации полезных опций безопасности входят система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM), система контроля рядности движения (LDW) и интеллектуальная система мониторинга слепых зон (BSW). Для максимальной комплектации LE Top теперь предлагаются новые легкосплавные диски 19” стильного фирменного дизайна. Стоимость Nissan Qashqai в топовой версии составляет 1 млн 970 тыс. рублей.

Как и его старший брат Nissan X-Trail, новый Qashqai также получил систему Яндекс.Авто. Вся информация выводится на 8” сенсорный цветной дисплей. Яндекс.Авто доступен в двух комплектациях – SE Yandex (от 1 млн 621 тыс. руб.) и QE Yandex (от 1 млн 746 тыс. руб.). Причем для каждой из них предусмотрено новое аксессуарное решение – установка камеры заднего вида, совместимой с системой Яндекс.Авто.

Моторная гамма нового Nissan Qashqai включает бензиновые двигатели объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно, которые работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-tronic CVT.

Новый Nissan Qashqai получил обновленный экстерьер, новый спортивный руль D-образной формы, новый яркий цвет – голубой металлик, а также улучшенные настройки вариатора X-Tronic CVT. Новый уровень управляемости был достигнут благодаря перенастроенным электроусилителю руля с системой автовозврата (ARC) и подвеске. При этом отрабатывание неровностей и плавность хода были улучшены благодаря доработанным пружинам. Была усилена и шумоизоляция: автомобиль стал тише за счет дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года россияне приобрели 3639 автомобилей Nissan Qashqai (+11%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-10 самых популярных моделей SUV в нашей стране.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены nissan nissan qashqai

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