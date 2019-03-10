Новый BMW 3 серии поступил в продажу в России

Российские дилеры BMW с 9 марта начали продажи нового седана BMW 3 серии. С самого начала будут доступны три версии – BMW 330i (2 млн 870 тыс. руб.), BMW 320d (2 млн 580 тыс. руб.) и BMW 320d xDrive (2 млн 720 тыс. руб.), сообщает пресс-служба баварской марки.

На старте российских продаж новый BMW 3 серии доступен с двумя вариантами рядных четырехцилиндровых двигателей с турбонаддувом: дизельным мощностью 190 л.с. (320d) и бензиновым мощностью 258 л.с. (330i). Также доступна версия BMW 320d xDrive с интеллектуальной системой полного привода. Все автомобили уже в базовой комплектации будут иметь 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, динамический круиз-контроль, функцию Start/Stop, переключатель режимов движения и сигнализацию аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), позволяющие сделать ежедневные поездки еще более удобными.

В стандартную комплектацию всех трех версий входит пакет M Sport, включающий подвеску M Sport, тормоза M Sport, а также адаптивное спортивное рулевое управление. Внешний дизайн автомобилей дополнят аэродинамический пакет М, 19’’ легкосплавные диски Double-spoke Style 791 M с разноразмерными шинами, окраска металлик в сочетании с внешней отделкой BMW Individual Shadow Line и светодиодные противотуманные фары.

Интерьер новинок отделан сочетанием материалов Алькантара и Sensatec и украшен декоративными планками «Алюминий Tetragon». Салон отличают спортивное рулевое колесо М с отделкой из кожи и спортивные сиденья с подогревом для водителя и переднего пассажира, автоматический трехзонный климат-контроль с расширенными функциями и стереосистема с 6 динамиками. Система BMW Live Cockpit, входящая в список базового оборудования, позволяет отображать необходимую информацию в удобном виде и предоставляет возможность настраивать графику на приборной панели и центральном дисплее под индивидуальные предпочтения водителя.

Что касается систем пассивной и активной безопасности, в стандартную комплектацию нового BMW 3 серии входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC с ABS, ASC, DTC, CBC, DBC, просушкой тормозов и компенсацией снижения их эффективности, а также система помощи при начале движения.