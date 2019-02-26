Honda объявила цену обновленного кроссовера Pilot

Обновленный кроссовер Honda Pilot, который не так давно был представлен в России, сегодня получил свой ценник. Как сообщает пресс-служба японского производителя, автомобиль будет предложен покупателями в трех комплектациях, а его цена составит от 3 214 900 до 3 814 900 рублей.

Напомним, что обновленный 8-местный кроссовер Pilot 2019 модельного года получил новый передний бампер с хромированной решеткой радиатора, а также новые диски и хромированные элементы. В свою очередь, в салоне появились широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира. При этом максимальный грузовой объем багажного отделения достигает 3092 л.

На российском рынке автомобиль предлагается с полным приводом и 3-литровым двигателем V6 PI VTEC мощностью 249 л.с., который может работать на бензине АИ-92. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды. Специальная система переменного управления цилиндрами VCM (Variable Cylinder Management) позволяет отключать некоторые цилиндры для снижения расхода топлива. В зависимости от интенсивности разгона, скорости движения и других факторов, двигатель может работать на 3 или 6 цилиндрах. Потребление топлива в смешанном режиме составляет 10,4 л.

Кроме этого, обновленный Honda Pilot имеет систему интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4. Также интеллектуальная система ITM позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», по сравнению с предыдущей версией обновленный кроссовер Honda Pilot стал на 90 тысяч рублей дороже.