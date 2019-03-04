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Mercedes-Benz объявил цены на CLA нового поколения

Mercedes-Benz объявил цены на CLA нового поколения

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на «четырехдверные купе» CLA второго поколения. Новинка поступит в продажу в июне и будет доступна в двух версиях, CLA 200 Sport и CLA 250 4Matic Sport, по цене от 2 млн 500 тыс. рублей.

Как сообщает портал Motor.ru, уже в базовой комплектации новый Mercedes-Benz CLA оснащается AMG-пакетом со спортрулем и спортивными передними сиденьями, отделанными комбинацией искусственной кожи и микроволокна Dinamica. В оснащение CLA 200 Sport, помимо AMG-пакета, также войдет парковочный ассистент с камерой заднего вида, отделка потолка черной тканью, подогрев передних сидений, светодиодные фары, подвеска с занижением, климат-контроль, мультимедийная система MBUX с дисплеем 10 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату седан можно укомплектовать цифровой приборной панелью и комплексом релаксации Energizing.

CLA 200 Sport оснащается бензиновым турбодвигателем 1.33 мощностью 163 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До 100 км/ч такой CLA разгоняется за 8,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 229 км/ч.

Версия CLA 250 4Matic Sport стоимостью от 2 млн 900 тыс. рублей имеет аналогичное оснащение, но более мощный двигатель и полный привод. 2,0-литровый агрегат выдает 224 л.с. и также совмещен с «роботом». С нуля до «сотни» CLA 250 4Matic Sport разгоняется за 6,3 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Кроме того, любую модификации нового CLA можно будет заказать в особом исполнении Edition 1. Оно отличается декором, фарами LED High Performance, 19-дюймовыми колесами AMG вместо 18-дюймовых и пакетом Night package с чернеными элементами кузова. Цена – плюс 646 тыс. 884 рубля к базовой стоимости автомобиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz cla

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