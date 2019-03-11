Обновленная Hyundai Elantra выходит на российский рынок

Компания Hyundai представила в России обновленный седан Elantra шестого поколения. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Start, Base, Active и Elegance – по цене от 1 млн 049 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Линейка силовых агрегатов Hyundai Elantra на российском рынке представлена двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).

В обновленной Hyundai Elantra в качестве опций безопасности в стандартном оснащении доступны устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, cистема управления стабилизацией (VSM), cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), передние и задние подголовники, регулируемые по высоте, детский замок, крепления детских сидений Isofix и датчики давления в шинах. В опциональном пакете High-Tech покупателям также предлагается система предупреждения о безопасном выходе и мониторинга слепых зон.

Обновленная Elantra также претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера: новый капот, передние крылья, решетка радиатора и передние фары, новая крышка багажника, задние фонари, а также новый дизайн легкосплавных дисков, которые представлены в двух вариантах. Линии элементов передней части автомобиля ориентированы по направлению к логотипу Hyundai.

Обновления коснулись и дизайна интерьера Hyundai Elantra. Изменения включают в себя новую центральную консоль, вентиляционные дефлекторы, блоки управления аудиосистемой и климатом, новый дизайн приборной панели, оформленной в спортивном стиле.

Комплектация Start (от 1 млн 049 тыс. руб.) оснащается аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем с управлением на руле, кожаной отделкой руля и рукоятки коробки передач, управлением магнитолой на руле, Bluetooth, пультом управления центральным замком в раскладном ключе, шумоизоляцией капота.

В комплектации Base покупателям, помимо вышеперечисленных, станут доступны следующие функции: автоматический режим опускания стекла водителя, аудиосистема с экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), камера заднего вида, подогрев руля, датчик света, повторители сигналов поворота в боковых зеркалах. Цена на комплектацию Base составляет 1 млн 120 тыс. рублей на версию с механической КПП и 1 млн 155 тыс. рублей на версию с автоматической КПП.

В комплектации Active (от 1 млн 190 тыс. руб.) покупатели смогут получить не только функции, входящие в комплектации Start и Base, но и дополнительные, доступные только для Active и Elegance: передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли, отделку центрального подлокотника искусственной кожей, датчики парковки сзади, выбор режима движения только для версий с двигателем 2.0 (Drive mode select).

В топовой версии Elegance (от 1 млн 315 тыс. руб.) покупателям Hyundai Elantra станут доступны светодиодные фары, датчики парковки спереди, подогрев задних сидений, электропривод складывания наружных зеркал, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi), передние светодиодные дневные ходовые огни "Arrow DRL". Помимо этого, для комплектации Elegance доступны опциональные пакеты Style и High-Tech.

Так, пакет Style стоимостью 70 тыс. рублей включает в себя комбинацию натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, новые 17” легкосплавные колесные диски, систему "Smart key" и кнопку запуска двигателя, панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2", и скрытую в логотипе кнопку открытия багажника.

Пакет High-Tech стоимостью 60 тыс. рублей включает в себя систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о безопасном выходе, ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом, электрорегулировку сиденья водителя, включая электрорегулировку поясничного подпора, память сиденья водителя и боковых зеркал.