Renault Duster получил в России новую спецверсию для активного отдыха

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую лимитированную серию для активного отдыха Duster Adventure. Новинка предлагается по цене от 1 млн 032 тыс. 990 рублей и оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба французской марки.

Внедорожник Renault Duster в лимитированной серии Adventure получил защитные пластиковые расширители колесных арок и боковые молдинги с надписью Duster. Автомобиль предлагается в новом эксклюзивном цвете темно-серый металлик и с сильной тонировкой задних стекол, и оснащен новыми легкосплавными дисками Cyclade 16” полностью черного цвета. Кроме того, внедорожник отличает стикер лимитированной серии Adventure на заднем крыле, название лимитированной серии Adventure также нанесено на хромированной накладке на заднем бампере.

В интерьере появился комбинированный салон с отличительной прострочкой и логотипом серии Adventure. Кроме того, Duster Adventure получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO. Duster Adventure может опционально оснащаться новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay. Как и в обычных комплектациях, на Duster Adventure опционально доступна система ESP вместе с датчиком контроля давления в шинах, системой помощи при трогании на подъеме и системой контроля тяги.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. Новинка доступна в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) по цене от 709 тыс. рублей за версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Топовая версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией предлагается за 1 млн 027 тыс. 990 рублей.