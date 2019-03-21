Горячая новость

В 2018 году россияне приобрели порядка 1 млн автомобилей с АКП
  • 21.03.19 - 17:04

    В 2018 году россияне приобрели порядка 1 млн автомобилей с АКП
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 марта

    ТОП-100 бестселлеров на рынке США за два первых месяца 2019 года

    Лидер рынка - традиционно Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Портрет владельца автомобиля Land Rover
  • 20.03.19

    Портрет владельца автомобиля Land Rover
Все публикации

Видео

AudaWatch – решение компании «Аудатэкс». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Дениса Суслова
  • 18.12.18

    AudaWatch – решение компании «Аудатэкс». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Дениса Суслова
Все видео

22.03.19 Прочитали 101 раз

Объявлены российские цены на новый купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe

P19 0123 a5 rgb

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый купе-кроссовер Cayenne Coupé, который поступит в продажу в конце мая. Цены на новинку начинаются от 5 млн 877 тыс. рублей за Cayenne Coupé и от 11 млн 013 тыс. рублей за Cayenne Turbo Coupé, сообщает пресс-служба штутгартской марки. В базовую комплектацию автомобиля входят усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

Новый Cayenne Coupé отличают абсолютно оригинальная форма задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье достаточное для двоих пассажиров и два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша.

К моменту выхода на рынок предлагаются два варианта привода: 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coupé развивает мощность 340 л.с. и максимальный крутящий момент 450 Нм. На стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono требуется 6,0 секунды. При оснащении опциональными облегченными спортивными пакетами это время сокращается до 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 243 км/ч. В качестве топ-модели выступает Cayenne Turbo Coupé, который комплектуется четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и максимальным крутящим моментом 770 Нм. С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupé разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость автомобиля – 286 км/ч.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены премиум-марки porsche porsche cayenne

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Компания Porsche повысила цены на весь модельный ряд

28 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

24 января 2019

Вся инфографика