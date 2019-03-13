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Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado стали доступны в спецверсии TRD

Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado стали доступны в спецверсии TRD

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21.02.19

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Российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development. Таким образом, версия TRD становится доступна для всей внедорожной линейки Toyota и помимо Fortuner будет включать семейство Land Cruiser, сообщает пресс-служба японской марки.

Toyota Land Cruiser 200 TRD получил новый агрессивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов. Накладка на передний бампер отличают контрастные вставки и хромированные элементы. Ярко-красный логотип специальной серии расположен не только на решетке радиатора и пятой двери, но и на колпачках колесных дисков. Эксклюзивно в этой серии салон автомобиля получил вставки «под алюминий» и специальную кнопку запуска двигателя в стиле TRD. В оснащение Land Cruiser 200 TRD дополнительно входят гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и 20’ колесные диски. Специальная версия представлена в оттенках белый перламутр, серебристый металлик, темно-серый металлик, черный металлик и темно-синий металлик. Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 млн 914 тыс. рублей для дизельной версии и 5 млн 770 тыс. для бензиновой версии.

Toyota Land Cruiser Prado в версии TRD, созданный на базе комплектации «Престиж», получил новый передний бамперы индивидуального дизайна, окрашенные в цвет кузова. Решетка радиатора цвета Gun Metallic перекликается с аналогичными по цвету деталями переднего бампера. Как и у «старшей модели» семейства Land Cruiser, в салоне внедорожника есть специальная кнопка запуска двигателя TRD, а также логотипы TRD расположенные на пятой двери, переднем бампере и центральных колпачках колесных дисков. Автомобиль в этой версии доступен в цветах белый перламутр, черный металлик, пепельно-серый металлик и темно-синий металлик. Комплектация Toyota Land Cruiser Prado TRD предлагается по цене 4 млн 035 тыс. рублей для дизельной версии и 4 млн 080 тыс. рублей для бензиновой версии автомобиля.

Тюнинговый комплект внедорожника Toyota Fortuner TRD, поступившего в продажу в октябре 2018 года, включает отличительную нижнюю решетку радиатора, агрессивный дизайн переднего и заднего бампера, а также черные окантовки фар и задних противотуманных фонарей. Все автомобили серии снабжены характерными логотипами TRD. Стоимость внедорожника Toyota Fortuner серии TRD составляет 2 млн 951 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены спецверсии toyota toyota land cruiser 200 toyota land cruiser prado

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