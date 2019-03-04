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Новая Toyota Corolla поступила в продажу в России

Новая Toyota Corolla поступила в продажу в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

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Российские дилеры Toyota начали продажи седана Corolla нового поколения, построенного на основе глобальной архитектуры TNGA.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», в начальной версии «Стандарт» (от 1 млн 173 тыс. рублей) автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Покупателям предлагается полный набор электронных систем активной безопасности, включая систему курсовой устойчивости, антипробуксовочную систему и систему помощи при подъеме по склону. Также версия «Стандарт» новой Corolla комплектуется боковыми подушками безопасности. Дополнительно в оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни, задние фонари и задний противотуманный фонарь, передние и задние автоматические стеклоподъемники.

В варианте «Классик» (от 1 млн 261 тыс. руб.) новая Toyota Corolla дополнительно оснащается цветным дисплеем на панели приборов, легкосплавными 16-дюймовыми дисками, обогревом руля и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Руль и селектор АКП отделаны кожей, а аудиосистема имеет шесть динамиков и оснащена портами USB, AUX и Bluetooth.

В комплектации «Комфорт» (от 1 млн 434 тыс. руб.) доступен 2-зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления S-Flow, 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем и индивидуально настраиваемым меню, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль и датчик дождя. Кроме этого, здесь присутствуют амбиентная подсветка салона, электрорегулировка поясничного подпора водителя и подголовников задних сидений, светодиодные противотуманные фары и система автоматического складывания боковых зеркал.

С комплектации «Престиж» (от 1 млн 580 тыс. руб.) новый седан оснащается полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа в салон Smart Entry, беспроводным зарядным устройством. Внешне автомобиль отличается нижней решеткой радиатора глянцевого черного цвета, хромированными молдингами переднего бампера, тонированными боковыми задними стеклами и легкосплавными дисками 17 дюймов иного дизайна. Внутри изменения заметны по комбинированной кожано-тканевой отделке сидений и контрастной прострочке верхней части консоли и мягкой отделки дверей. Для дополнительного удобства владельца в комплектацию также включены опции подогрева заднего сиденья, передние и задние датчики парковки.

В максимальном оснащении «Престиж Safety» (от 1 млн 700 тыс. руб.) Corolla приобрела пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, а также уникальные для сегмента адаптивный круиз-контроль и системы оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков. Также в этой версии Corolla комплектуется 10-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло и цветным 7-дюймовым дисплеем с 3D-эффектом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки toyota toyota corolla

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