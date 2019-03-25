KIA представляет спецсерию автомобилей KIA Лига Европы УЕФА

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой специальной серии, посвященной официальному партнерству бренда с крупнейшим в мире клубным футбольным турниром, Лигой Европы UEFA. Специальная серия подготовлена на базе моделей Picanto, Rio, Optima, Sportage и Sorento Prime, сообщает пресс-служба корейской марки. Все автомобили спецсерии украшены эмблемами UEFA Europa League и комплектуются дополнительными фирменными аксессуарами: дорожным набором UEFA 2019 и комплектом ковриков UEFA 2019.

Автомобили KIA Picanto специальной серии подготовлены на базе комплектации 1,2 4АТ Comfort, от которой отличаются легкосплавными колесными дисками размерности 15” с шинами 185/55R15, передними фарами проекционного типа (линзованными), светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, а также наличием противотуманных фар. Дополнительный комфорт обеспечивают мультимедийная система с дисплеем 7", радиоприемником, USB и AUX входами и возможностью подключения смартфона и аудиосистема с 6 динамиками. На экран аудиосистемы может быть выведено изображение с камеры заднего обзора. Цена Picanto специальной серии составляет 818 тыс. 900 рублей.

Для моделей Rio и Rio X-Line специальная серия подготовлена на базе комплектации Luxe в версиях как 1,6 6МТ, так и 1,6 6АТ, причем все Rio X-Line специальной серии – это автомобили 2019 модельного года с увеличенным до 195 мм дорожным просветом. Седаны Rio специальной серии Лига Европы УЕФА получили решетку радиатора с отделкой хромом и черным глянцем. Rio/Rio X-Line UEFA Europa League комплектуются легкосплавными дисками 15'' с шинами 185/65R15 и имеют светодиодные задние фонари. Технически автомобили специальной серии отличаются дисковыми задними тормозами. Штатная аудиосистема уступила место мультимедийной системе с семидюймовым дисплеем и модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона, установлены камера заднего вида и датчик света. Автомобили предлагаются по цене 907 тыс. 900 рублей (МТ) или 947 тыс. 900 рублей (АТ) за седан Rio UEFA Europa League, и 957 тыс. 900 / 997 тыс. 900 рублей (МТ / АТ) за кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Седаны бизнес-класса Optima специальной серии подготовлены на базе комплектации Prestige, как для автомобилей с 2,0-литровыми двигателями, так и с двигателями 2,4 GDI. Список опций безопасности дополнен системой контроля слепых зон (BSD), ассистентом выезда с парковки задним ходом RCTA и системой кругового обзора с 4 камерами (AVM). Расширился и список опций комфорта: все Optima UEFA Europa League имеют вентиляцию передних сидений, электропривод переднего пассажирского сиденья и контурную подсветку интерьера с возможностью выбора одного из 6 цветов. Стоимость седанов Optima специальной серии составляет 1 млн 724 тыс. 900 рублей с двигателем 2,0 л и 1 млн 824 тыс. 900 рублей с двигателем 2,4 GDI.

Кроссоверы Sportage специальной серии UEFA Europa League созданы на базе комплектации Luxe как с 2,0-литровыми двигателями (2WD и 4WD), так и с двигателями 2,4 GDI. Вне зависимости от двигателя и типа привода, они имеют полностью светодиодные основные фары, светодиодные противотуманные фары и задние фонари, оснащаются системой бесключевого доступа Smart Key с кнопкой запуска двигателя и круиз-контролем. Для Sportage UEFA Europa League предлагается также эксклюзивная окраска кузова Orange Fusion (бесплатная опция), недоступная для «стандартных» Sportage. Сиденья кроссоверов специальной серии получили эффектную комбинированную отделку. KIA Sportage UEFA Europa League предлагаются по цене 1 млн 764 тыс. 900 рублей (2,0 6AT 2WD), 1 млн 844 тыс. 900рублей (2,0 6AT 4WD) или 1 млн 954 тыс. 900 рублей (2,4 6AT 4WD).

Флагманские кроссоверы KIA Sorento Prime UEFA Europa League подготовлены на базе комплектации Prestige: 2,4 GDI 6AT 4WD, 2,2 CRDi 8AT 4WD (как с черным, так и с темно-коричневым салоном) или 3,5 MPI 8AT 4WD. Все автомобили специальной серии имеют систему кругового обзора с четырьмя камерами (AVM). Внешне Sorento Prime UEFA Europa League отличаются легкосплавными колесными дисками 19" с шинами 235/55R, а также светодиодными противотуманными фарами. В списке опций безопасности этих автомобилей также появились система контроля слепых зон (BSD), ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA),интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), а также электрический стояночный тормоз (EPB). Интерьер флагманских кроссоверов специальной серии отличается увеличенным до 14 числом электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти, а также наличием модуля беспроводной зарядки для мобильных устройств. Стоимость KIA Sorento Prime UEFA Europa League составит 2 млн 531 тыс. 900 рублей (2,4 GDI), 2 млн 711 тыс. 900 рублей (2,2 CRDi) или 2 млн 771 тыс. 900 рублей (3,5 MPI).