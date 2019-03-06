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06.03.19 Прочитали 157 раз

Lexus начал продажи в России новой спецверсии кроссовера NX Black Vision

Lexus начал продажи в России новой спецверсии кроссовера NX Black Vision

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. Новая специальная версия предусмотрена как для Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive) по цене от 2 млн 686 тысяч до 2 млн 779 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Все автомобили Lexus NX в специальной версии Black Vision укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision. За этой версией эксклюзивно зарезервирован дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

Покупатели Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision получают также дополнительный набор опций комфорта и безопасности, ранее включенный только в более высокие уровни комплектаций. В этой версии на автомобиль устанавливаются датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Также Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса. Все премиальные кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start. Специальная версия Black Vision предлагается в любом из цветов кузова, предусмотренных для Lexus NX 200.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены премиум-марки спецверсии lexus lexus nx

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