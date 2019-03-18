Обновленный Subaru Legacy поступил в продажу в России

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на седан Subaru Legacy 2019 модельного года. Новинка представлена в двух комплектациях: 2.5i-S стоимостью 2 млн 229 тыс. рублей и 2.5i-S ES стоимостью 2 млн 379 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Из внешних отличий обновленный Subaru Legacy 2019 модельного года получил новый дизайн колесных дисков. В салоне появились вставки, выполненные по технологии «черный лак», а к системам помощи водителю добавилась функция автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold. Кроме этого, у Subaru Legacy 2019 модельного года теперь два новых цвета кузова: темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic).

Под капот Subaru Legacy устанавливается горизонтально-оппозитный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 175 л.с., работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией вариаторного типа Lineartronic CVT.

Напомним, российские дилеры Subaru возобновили продажи седана бизнес-класса Legacy в мае прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2019 года на этой модели остановили свой выбор 43 российских покупателя.