Итоги российского рынка в январе 2019 года: кто ушел и кто пришел?

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В начале года на российском авторынке традиционное затишье. Однако эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» обнаружили здесь несколько новинок: две новых модели поступили в продажу, две модели получили обновление, а еще появились две шикарные спецверсии машин премиального сегмента. Поступили в продажу:

С 1 января 2019 года в дилерских центрах Cadillac по всей России стала доступна лимитированная серия автомобилей Cadillac XT5 Black Ice с оригинальной фронтальной решеткой радиатора и боковыми молдингами из черного хрома. Цены автомобиль этой серии начинаются от 3,4 млн рублей.

Еще одна «темная лошадка» - специальная версия премиального кроссовера Lexus NX Black Vision, прием заказов на которую также начался в январе. В зависимости от выбранной базы (на выбор предлагается полноприводный Lexus NX200 AWD в комплектации Progressive или переднеприводный Lexus NX 200 на базе комплектации Comfort) новинка продаётся по цене от 2 млн 686 тысяч до 2 млн 779 тыс. рублей.

В конце прошлого месяца российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения. Новый универсал KIA обладает самым большим (625 л) объемом багажного отсека в своем сегменте, а список предлагаемых для Ceed SW опций и систем практически не уступает пятидверному хэтчбеку Ceed. Автомобиль доступен в 9 комплектациях по цене от 1,1 млн до 1,6 млн рублей.

В последний день января в дилерских центрах LADA по всей России стартовали продажи долгожданного спорткара Vesta Sport. Ценник на эту новинку в топовой комплектации Luxe составляет 1 009 900 руб. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 045 тыс. 900 рублей. Получили обновления:

Так же в январе GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva по новому ОТТС в комплектациях, дополненных ABS, подушкой безопасности водителя и системой ЭРА-ГЛОНАСС. В зависимости от выбранной комплектации, стоимость внедорожника Chevrolet Niva нового образца составляет от 680 тыс. до 799 тыс. рублей. В начале февраля первые машины уже «доехали» до официальных дилеров.