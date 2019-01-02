Российские дилеры Cadillac начали продажи кроссовера XT5 в версии Black Ice

С 1 января 2019 года в дилерских центрах Cadillac по всей России доступна лимитированная серия автомобилей Cadillac XT5 Black Ice. Как сообщает пресс-служба GM Россия, стоимость Cadillac XT5 Black Ice 2017 года выпуска с учетом розничной скидки составляет от 3 399 000 рублей.

Основным отличием Cadillac XT5 Black Ice от оригинальной версии является фронтальная решетка радиатора и боковые молдинги, выполненные из черного хрома. При этом окантовка противотуманных фар и декоративная полоска над номерной плашкой тоже окрашены в черный цвет. Кроме этого, кроссовер укомплектован деталями из черного матового хрома и оригинальными темно-серыми колесными дисками.

Отметим, что количество кроссоверов Cadillac XT5 Black Ice ограничено, а в программе участвуют автомобили в комплектации Premium. При покупке каждый клиент дополнительно получит комплект стандартных колесных дисков.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Cadillac реализовали 349 кроссоверов XT5, что соответствует 35% от общего объема продаж бренда.