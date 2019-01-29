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29.01.19 Прочитали 213 раз

Fiat Doblo получил в России более мощный двигатель

Fiat Doblo 2019

Российские дилеры Fiat Professional начали продажи новой версии Fiat Doblo Combi с двигателем 1,4 л мощностью 120 л.с. (T-Jet). Напомним, автомобиль уже представлен в двух версиях: Doblo Cargo – цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъемностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъемностью до 425 кг, сообщает пресс-служба «ЭфСиЭй Рус». Обе версии имеют 4-цилиндровый двигатель 95 л.с. с объемом 1,4 литра, оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом. Версия Combi поставляется в Россию с короткой колесной базой, а версия Doblo Cargo с двумя типами баз: короткой и длинной.

Как и в текущих версиях новый двигатель имеет рабочий объем 1,4 л и оснащен системой распределенного впрыска топлива (MPI). Однако его мощность составляет 120 л.с., крутящий момент 206 Нм. уже при 2000 об/мин. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом. При этом, благодаря эффективной работе турбины, двигатель имеет практически тот же расход топлива – 7,2 л/100 км в смешанном цикле. Новый Fiat Doblo Combi оснащен независимой подвеской McPherson в передней части и многорычажной сзади.

Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 млн 089 тыс. рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi – от 1 млн 189 тыс. рублей, новая модификация с двигателем 1,4 - 120 hp (T-Jet) – от 1 млн 289 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новые версии fiat fiat doblo

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