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Рынок транспортных средств в России

Рынок транспортных средств в России

Дата выхода:14.11.19
Формат:MS Excel (xlsx)
от 2 500 руб.
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Начиная с 2011 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств по всем регионам России. Марочно-модельная  и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

15-20 числа каждого месяца, следующего за отчетным, мы предлагаем ряд стандартных таблиц в формате MS Excel.

Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.

Ежемесячные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по России в целом и территориальных единиц:

  • 8 федеральных округов;
  • 83 региона (кроме Крыма и г.Севастополь);
  • более 1000 городов;
  • около 2000 районов.

Возожна подписка на 2019 год (ежемесячно)

Предыдущие периоды:

  • за 2018 год;
  • за 2017 год;
  • за 2016 год;
  • за 2015 год;
  • за 2014 год;
  • за 2013 год;
  • за 2012 год;
  • за 2011 год.

Типы ТС:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили;
  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • мототехника
  • прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Стандартная структура данных:

месяц регистрации/год регистрации/марка/модель/год выпуска/тип регистрации/регион/количестводанных: 1 тип ТС / 1 регион / 1 месяц2500 .

Стоимость данных: 1 тип ТС / 1 регион / за 1 месяц 20192500 рублей.

 

Дополнительные поля по запросу:

  • Объем двигателя, см куб.
  • Мощность двигателя, л.с.
  • Мощность двигателя, кВт
  • Тип топлива
  • Еврокласс
  • Тип расположения руля
  • Тип кузова
  • Полная масса, кг
  • Снаряженная масса, кг
  • Тип владельца
  • Происхождение марки
  • Страна происхождения марки
  • Место производства
  • Страна производства
  • Сегмент
  • Федеральный Округ
  • Район/город областного подчинения
  • Район/город районного подчинения


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