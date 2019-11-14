Рынок транспортных средств в России

Рынок ТС по регионам России. Модельная и возрастная структура

Начиная с 2011 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств по всем регионам России. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

15-20 числа каждого месяца, следующего за отчетным, мы предлагаем ряд стандартных таблиц в формате MS Excel.

Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.

Ежемесячные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по России в целом и территориальных единиц:

8 федеральных округов;

83 региона (кроме Крыма и г.Севастополь);

более 1000 городов;

около 2000 районов.

Возожна подписка на 2019 год (ежемесячно)

Предыдущие периоды:

за 2018 год;

за 2017 год;

за 2016 год;

за 2015 год;

за 2014 год;

за 2013 год;

за 2012 год;

за 2011 год.

Типы ТС:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мототехника

прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Стандартная структура данных:

месяц регистрации/год регистрации/марка/модель/год выпуска/тип регистрации/регион/количестводанных: 1 тип ТС / 1 регион / 1 месяц ► 2500 .

Стоимость данных: 1 тип ТС / 1 регион / за 1 месяц 2019 ► 2500 рублей.

Дополнительные поля по запросу:

Объем двигателя, см куб.

Мощность двигателя, л.с.

Мощность двигателя, кВт

Тип топлива

Еврокласс

Тип расположения руля

Тип кузова

Полная масса, кг

Снаряженная масса, кг

Тип владельца

Происхождение марки

Страна происхождения марки

Место производства

Страна производства

Сегмент

Федеральный Округ

Район/город областного подчинения

Район/город районного подчинения



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