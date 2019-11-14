Рынок транспортных средств в России

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Рынок ТС по регионам России. Модельная и возрастная структура
Россия
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Начиная с 2011 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств по всем регионам России. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.
15-20 числа каждого месяца, следующего за отчетным, мы предлагаем ряд стандартных таблиц в формате MS Excel.
Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.
Ежемесячные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по России в целом и территориальных единиц:
Возожна подписка на 2019 год (ежемесячно)
Предыдущие периоды:
Типы ТС:
Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
Стандартная структура данных:
месяц регистрации/год регистрации/марка/модель/год выпуска/тип регистрации/регион/количестводанных: 1 тип ТС / 1 регион / 1 месяц ► 2500 .
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