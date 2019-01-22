GM-АВТОВАЗ начал производство Chevrolet Niva в расширенных комплектациях

GM-АВТОВАЗ с 22 января начал производство внедорожников Chevrolet Niva по новому ОТТС, полученному в декабре прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, комплектация GLC предлагается с дополнительным пакетом шумоизоляции для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Стоимость внедорожника Chevrolet Niva нового образца в комплектации L составляет 680 тыс. рублей, LC – 729 тыс. рублей, LE – 764 тыс. рублей, GLC – 799 тыс. рублей.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, ожидается, что первые внедорожники Chevrolet Niva расширенных комплектаций начнут поступать в салоны официальных дилеров в начале февраля.

Напомним, по итогам 2018 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 31874 автомобиля – это на 3% меньше, чем годом ранее (32909 шт.). Продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 29235 внедорожников (-6%). На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 133 дилера в России.