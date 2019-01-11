Lexus представил в России новую спецверсию кроссовера NX Black Vision

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. Новая специальная версия предусмотрена как для Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive) по цене от 2 млн 686 тысяч до 2 млн 779 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Все автомобили Lexus NX в специальной версии Black Vision укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision. За этой версией эксклюзивно зарезервирован дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

Покупатели Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision получают также дополнительный набор опций комфорта и безопасности, ранее включенный только в более высокие уровни комплектаций. В этой версии на автомобиль устанавливаются датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Также Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса. Все премиальные кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start. Специальная версия Black Vision предлагается в любом из цветов кузова, предусмотренных для Lexus NX 200.