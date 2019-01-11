 АВТОСТАТ | Lexus представил в России новую спецверсию кроссовера NX Black Vision

Горячая новость

ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга
  • 11.01.19 - 16:32

    ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей SUV в 2018 году

    Второй год подряд его возглавляет Toyota RAV4.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
  • 11.01.19

    ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
Все публикации

Видео

«Автомобили с пробегом» - выступление А. Самородова, ГК «Независимость»
  • 16.09.16

    «Автомобили с пробегом» - выступление А. Самородова, ГК «Независимость»
Все видео

12.01.19 Прочитали 459 раз

Lexus представил в России новую спецверсию кроссовера NX Black Vision

Lexus представил в России новую спецверсию кроссовера NX Black Vision

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. Новая специальная версия предусмотрена как для Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive) по цене от 2 млн 686 тысяч до 2 млн 779 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Все автомобили Lexus NX в специальной версии Black Vision укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision. За этой версией эксклюзивно зарезервирован дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

Покупатели Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision получают также дополнительный набор опций комфорта и безопасности, ранее включенный только в более высокие уровни комплектаций. В этой версии на автомобиль устанавливаются датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Также Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса. Все премиальные кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start. Специальная версия Black Vision предлагается в любом из цветов кузова, предусмотренных для Lexus NX 200.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новинки спецверсии lexus lexus nx

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Lexus повысил цены на большинство моделей

28 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...