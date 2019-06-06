Новый Range Rover Evoque поступил в продажу в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Range Rover Evoque. Новинка представлена в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Цены на новый Range Rover Evoque варьируются от 2 млн 941 тыс. рублей до 4 млн 318 тыс. рублей, а спецверсия First Edition стоит от 4 млн 637 тыс. рублей.

Уже в базовой комплектации нового Range Rover Evoque имеется пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение, задать необходимую температуру в салоне перед отправлением и отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов. Также на Range Rover Evoque по умолчанию доступны мультимедийная система Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым экраном, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой кожей, светодиодные головные фары.

Набор систем активной безопасности и помощи водителю включает функцию предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения. Кроме того, уже базовая версия модели имеет систему полного привода с функцией Terrain Response 2, которая автоматически распознает тип поверхности и дорожные условия, активизируя соответствующие настройки автомобиля.

Габариты Evoque остались практически неизменными, однако благодаря новой архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA) от Land Rover автомобиль предлагает больше внутреннего пространства. Удлиненная колесная база позволяет увеличить на 20 мм пространство для коленей и расширить отсек для хранения мелких предметов. Багажное отделение стало на 10% вместительнее (591 литр) и шире. При опущенном втором ряде сидений в пропорциях 40:20:40 объем багажника увеличивается до 1383 литров.

Новая архитектура PTA была разработана в целях интеграции электрических технологий: с момента запуска новый Range Rover Evoque доступен в версии 48-вольтного мягкого гибрида MHEV, который будет доступен в России только в версии с 2,0-литровым двигателем мощностью 300 л.с. Новый Evoque оснащен полным приводом и системой Active Driveline второго поколения с функцией Driveline Disconnect, а также системой Adaptive Dynamics.

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