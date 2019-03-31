Итоги рынка в феврале 2019 года: кто пришел, кто ушел?

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Закончился «сонный» январь и на автомобильном рынке наметилось оживление. Последний месяц зимы порадовал российских автолюбителей: одна новая модель премиум-класса появилась на рынке, семь моделей из массового сегмента получили обновления, а еще на 11 моделей были объявлены цены и начался прием заказов. Уже в продаже:

Единственной полноценной новинкой февраля можно считать модель немецкого бренда – лифтбек Mercedes-Benz AMG GT, который стал доступен для заказа еще в ноябре прошлого года, а в середине февраля первые автомобили наконец «доехали» до дилерских центров. Цена на автомобиль варьируется от 6 млн 510 до 10 млн 950 тыс. рублей. Все его версии оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Даже базовая модель способна разогнаться до сотни за 4,9 секунды, а самый мощный вариант «63 S» выстреливает до отметки 100 км/ч за 3,2 секунды

Все остальные «новинки» последнего зимнего месяца - это спецверсии, модификации и обновления уже существующих моделей. Так, например, Ульяновский автозавод расширил список оснащения модели УАЗ «Пикап» в начальной и средних комплектациях. С февраля 2019 года УАЗ «Пикап» в исполнении «Классик» можно будет опционально оснастить кондиционером, который прежде был доступен только начиная с исполнения «Оптимум». Кроме того, для этой комплектации за доплату появился mp3-проигрыватель с четырьмя динамиками и два пакета – «Комфорт» (кондиционер плюс подогрев передних сидений) и «Мультимедиа» (аудиосистема с шестью динамиками и навигационный комплекс). Стоимость модели в базовом исполнении составляет от 793 тыс. рублей без учета спецпредложений

Получила обновления и еще одна модель Ульяновского автозавода: в феврале началось производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style. Автомобили, которые поступят в продажу в марте, отличает новый цвет, детали интерьера и особенности комплектации. Стартовая цена новинки составляет 994 тыс. рублей, а тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей

С 1 февраля дилеры Ford начали продажи моделей Ford Focus, Kuga и Mondeo российского производства в новой специальной серии «Ультра Комфорт». Исследование компании позволило выявить востребованные клиентами опции, которые ранее были доступны только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, и включить их в базовое оснащение комплектации. Стоимость Ford Kuga в этой серии начинается от 1 млн 625 тыс. рублей, Ford Focus -от 972 тыс. рублей, а Ford Mondeo - от 1 млн 881 тыс. рублей

В последний день зимы российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. Новинка доступна в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) по цене от 709 тыс. рублей до 1 млн 027 тыс. 990 рублей.

В конце месяца российские дилеры Suzuki начали продажи обновленного компактного кроссовера Suzuki Vitara. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме. Кроме того, для модели доступны два новых цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания. Открыт прием заказов и/или объявлены цены:

В феврале АВТОВАЗ начал производство двухтопливного универсала LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus: фургон, 5-местный универсал и версию LADA Largus Cross. Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG в комплектации Norma с пакетом Comfort – от 753 тыс. 900 рублей.

В середине месяца подразделение BMW M GmbH представило новые «заряженные» кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M, которые будут предлагаться в России в версии Competition в практически максимальной комплектации, а также в лимитированном исполнении Special Edition, также обладающим расширенным уровнем стандартного оборудования. По сообщению пресс-службы баварской марки, BMW X3 M Competition будет доступен по цене 7 млн 680 тыс. рублей, а BMW X4 M Competition – 7 млн 840 тыс. рублей.

Российские дилеры Chery начали принимать предзаказы на ограниченную партию кроссоверов Tiggo 4. Новинка предлагается в комплектациях Comfort и Luxury стоимостью 1 млн 099 тыс. 900 рублей и 1 млн 199 тыс. 900 рублей соответственно.





Обновленный кроссовер Honda Pilot, который не так давно был представлен в России, в конце месяца получил свой ценник. Автомобиль будет предложен покупателями в трех комплектациях, а его цена составит от 3 214 900 до 3 814 900 рублей.

Корейская компания KIA объявила цены на флагманский седан К900, продажи которого стартуют на российском рынке 1 марта 2019 года. Новый седан представительского класса будет предлагаться покупателям в трех комплектациях по цене от 2 млн 969 тыс. 900 рублей до 4 млн 399 тыс. 900 рублей.

В начале месяца были объявлены цены и на микровэн Mercedes-Benz B-класса третьего поколения, который появится у дилеров не раньше апреля. Российским покупателям доступны две модификации, обе – с бензиновым турбомотором 1,3 л., семиступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT и передним приводом. Цена на начальный Mercedes-Benz В 180 начинается от 2 млн 70 тыс. руб., модификация В200 доступна от 2 млн 280 тыс. руб.

В конце марта 2019 года в России стартуют продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200 пятого поколения, а в феврале были объявлены цены на эту модель. Новинка будет представлена в пяти различных комплектациях по цене от 2 млн 069 тыс. рублей до 2 млн 702 тыс. рублей.

Российские дилеры Toyota в феврале начали прием заказов на новое поколение седана Corolla. Как сообщила пресс-служба компании, стоимость новой модели начинается от 1 млн 173 тыс. рублей. По сравнению с предыдущей версией это на 27 тыс. рублей дороже.